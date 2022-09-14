Google, Avrupa'da rekor ceza ile karşı karşıya

2021'de Fransız Rekabet Kurumu, reklam platformundaki tutumu nedeniyle Google'a 220 milyon euro para cezası verdi. Şirkete, Google Adsense politikası nedeniyle İngiltere ve Hollanda'da da dava açıldığı duyuruldu. Her iki ülkede de Google Adsense platformuna rekor ceza istendi.

Google Adsense platformu, websiteleri ve YouTube hesaplarıyla şirketleri bir araya getirerek firmaların otomatik reklam yayınlamasına imkan tanıyor. Geradin Partners adlı hukuk bürosu, reklam politikaları nedeniyle Google için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Google, Adsense platformu nedeniyle rekor ceza ile karşı karşıya

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital reklamlar, sosyal medya platformları da dahil olmak üzere çevrimiçi içerik yayıncıları için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. eMarketer verilerine göre, dijital reklamcılık sektörünün toplam geliri 2021'de 490 milyar doları aştı.

Google, 2014 yılında reklam yayınlama konusunda bazı değişiklikler uyguladı. Fransız Rekabet Kurumu, Google'ın yaptığı değişikliklerin TFEU'nun 102. Maddesini ihlal ederek tekelcilik faaliyetleri için konumunu kötüye kullandığını tespit etti.

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Konu hakkında açıklama yapan Geradin Partners, "Google'ın sorumluluklarını üstlenmesinin ve bu önemli sektöre verdiği zararı geri ödemesinin zamanı geldi. Bu nedenle bugün, AB ve Birleşik Krallık yayıncıları için tazminat almak için iki ülkede de gerekli işlemleri başlattık." ifadelerine yer verdi.

Yapılan dava başvurusunda toplamda 25.5 milyar dolar ceza talep edildi. Reuters ile iletişime geçen Google sözcüsü, "Davanın spekülatif ve fırsatçılık üzerine kurulduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerekli mercilere başvuru yapacağız." dedi.

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