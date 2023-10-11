Google Asistan, yapay zeka Bard ile güçleniyor

Google, Google Asistan ile yapay zeka Bard'ı birleştirerek daha güçlü bir mobil asistan sunmayı hedefliyor. Bard ile Asistan, Google uygulamasının beta sürümünde keşfedilen kodlarla ortaya çıktı. Tahminlere göre, yeni sürümün ilk olarak Pixel 8'e geleceği düşünülüyor. Google, Asistan'ın logosunu da Bard için güncelleyecek ve yeni özelliklerle birlikte seyahat planlama, e-posta arşivine erişme gibi görevlerde uyumlu bir şekilde çalışacak.

Android telefonlar için Google Asistan'dan önce markalar tarafından da birkaç asistan uygulaması üretilmişti. Ancak hiçbiri Google Asistan kadar büyük bir etki yaratmadı. Apple, Siri ile mobil asistan tahtını elinde tutarken bu tahtı ilk sallandıran isim Google Asistan oldu. Şimdi de bu dişli rakip, kendisini yapay zeka Bard ile harmanlayarak daha dişli olmaya hazırlanıyor.

Mobil asistanda yeni boyut: Google Asistan + Bard

4 Ekim'deki Pixel etkinliğinde Google, Google Asistan ile üretken yapay zeka sohbet robotunu bir araya getirerek "Bard ile Asistan"ı oluşturacağını duyurdu. Şimdi Asistan'ın bu yeni yapay zeka destekli sürümünün nasıl göründüğü ortaya çıktı. Google uygulamasının beta sürümünde bazı kodların gizlendiği keşfedildi. Öyle ki beta sürümü, Bard'ın Asistan ile entegrasyonuyla ilgili birkaç satır kod içeriyor.

Bard ile Asistan'ın şu anda Google'ın en yeni telefonu için ayrılmış olan AI özelliklerine sahip olduğundan Asistan'ın yeni sürümünün ilk olarak Pixel 8'e geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Bard'ın web sürümünde bulunan tüm özelliklerin Google uygulamasında da mevcut olacağı öne sürülüyor.

Ayrıca Google, Asistan'ın logosunu da Bard için kullandığı yıldızlarla eşleşecek şekilde güncelleyecek gibi görünüyor. Öyle ki sızıntılarda güncelleme istemi bile yakalandı. Güncellenmemiş olan uygulamayı açtığınızda karşınıza "Bard tarafından desteklenen yeni Asistan'a yükseltin" baloncuğu ve "Şimdi deneyin" yazılı bir buton çıkıyor.

Google Pixel 8a render görüntüleri sızdırıldı

Şirket, Asistan ile Bard'ın seyahat planlama, e-posta arşivine erişme ve alışveriş listesi oluşturma gibi görevlerde birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağını ifade ediyor. Metin, ses veya görseller ile daha interaktif bir iletişim kurulması hedeflenen yazılımda Gmail ve Dökümanlar gibi bazı uygulamalara erişim sağlanabilecek.

Google, uygulamanın bu yeni sürümünün hem Android hem de iOS'ta kullanılabileceğini söylüyor. Entegre edildikten sonra onunla etkileşim kurmak için ses, metin ve görüntüleri kullanabileceksiniz. Yeni özellik, önümüzdeki birkaç ay içinde halka sunulmadan önce ilk test kullanıcılarına sunulacak. Halka tamamen ne zaman sunulacağı ise şu an halen belirsizliğini koruyor.

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