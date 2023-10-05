Google Asistan, Bard desteğiyle güncellendi

Google tarafından düzenlenen Made by Google etkinliğinde Android 14 dahil olmak üzere yeni güncellemeler paylaşıldı. Google Asistan için Bard desteği eklenerek, kullanıcıların metin, ses ve görüntü girdilerini anlayabilmesi ve bazı eylemlerde bulunabilmesi sağlandı.

Google tarafından düzenlenen Made by Google etkinliğinde Android 14 dahil olmak üzere yeni güncellemeler paylaşıldı. Yazılım devi, beklenmedik şekilde Google Asistan için Bard desteği eklediğini açıkladı. Dijital asistanın konuşma yeteneklerini, Bard'ın sorgulama ve üretim becerileriyle birleştirdiğini belirtti.

Google Asistan, Bard desteğiyle neler vadediyor?

Google'ın açıklamasına göre Bard ile güçlendirilen Asistan; metin, ses ve görüntü girdilerini anlayabilecek ve kullanıcılar adına bazı eylemlerde bulunabilecek. Örneğin, kullanıcı Asistan'a bir fotoğraf hakkında sosyal medya açıklaması yazmasını isteyebilecek.

Asistan, görevi tamamlamak için Bard'ın hem görsel hem de doğal dil anlayışından yararlanacak. Google bu entegrasyonu, önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıma sunulmadan önce belirli kullanıcılarla test edileceğini ifade etti.

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Asistan ve Bard'ın birleşmesi, dijital yardımcı dünyasında önemli bir adımı temsil ediyor. Şu anda birçok görev için kullanışlı olsa da, standart Asistan'ın sınırlı yeteneklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bard ile birleştirilmesi ise daha özel yanıtlar verebilmesini sağlayacak.

Öte yandan Google Asistan'ın Siri ile rekabet ettiğini düşünürsek, bu güncelleme oldukça önemli. Google'ın ayrıca Bard'lı Asistan'ı Gmail, Dokümanlar ve Arama gibi daha fazla hizmete entegre etmek istediğini de belirtelim.

Asistan'ın Bard ile birleştirilmesinde bazı endişeler de bulunuyor. Üretken yapay zekaların yanlış veya yanıltıcı cevaplar verdiğini göz önünde bulundurursak, kullanıcılar için "tehlikeli" eylemlerde bulunabilir.

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