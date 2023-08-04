Google Asistan'a Google Lens özelliği eklendi

Google Asistan, birçok Android kullanıcısının henüz tam olarak nasıl kullanıldığını bilmediği bir özellik. Binbir türlü marifeti bulunan Google Asistan'a gelmesi uzun süredir beklenen Google Lens özelliğinin de entegre edildiği güncellemenin küresel çapta yayınlanmaya başlandığı öğrenildi.

Google Lens'in tüm marifetleri Google Asistan'a eklenecek

Google, geride bıraktığımız Şubat ayında Google Asistan'a bir güncelleme getireceğini belirtmişti. Bu güncellemeyle birlikte hali hazırdaki 'Ekranımda Ne Var' özelliği, 'Arama Ekranı' ile değiştirilecek. Google Lens tarafından desteklenen 'Arama Ekranı' özelliğinin birçok nimeti bulunuyor.

Aslında Google Asistan'ın bir 'Ekranımda ne var?' özelliği mevcuttu. Ancak düne kadar bu özellik neden olduğu bilinmeyen bir şekilde her kullanıcının Asistanında yer almıyordu.

Google Asistan, cihazları nasıl kontrol edeceğini unuttu!

Birkaç Android kullanıcısının belirttiğine göre şirket, Şubat ayında duyurduğu Android telefonlar için Google Asistan'ın Lens destekli 'Arama Ekranı' özelliğini yayınlamaya başlamış. Bu özelliğin 'Ekranımda ne var?' özelliğinden farkı ise stabil olarak herkesin Asistanında bulunacak olması ve Google Lens yardımıyla ekranınızdaki aratabileceğiniz özel bir butonun olacak olması.

Google Lens destekli Arama Ekranı özelliği, mevcut ekranınızdaki unsurları Lens'in içerisindeki araçlarla birlikte kullanmanızı sağlıyor. Bu özelliklerin arasında görselden veya metinden çeviri, görselden metin kopyalama, ev ödevi, ekrandaki ürünün alışveriş sayfası ve harita konumları yer alıyor. Bütün bunlara Lens ile ayrıca erişebiliyordunuz. Ancak Google Asistan ile birlikte işlem çok daha kısa sürecek.

Zira Google Lens'i kullanmak için bildiğiniz gibi ya o an uygulamayı açıp kameranızı kullanmanız ya da bir ekran görüntüsü üzerinden arama yapmanız gerekiyordu. Yeni Google Asistan arama ekranı, en son Google beta uygulaması olan v14.31'i çalıştıran bazı Pixel cihazlarında yayınlandı. Tam sürüm olarak küresel çapta da yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Binlerce akıllı cihazda kullanılabilen Google Asistanın televizyon ve benzeri diğer ürünlerde bu 'Akıllı Ekran' özelliğine sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor.