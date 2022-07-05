Google Aramasından Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kaldırırsınız?

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), arama motorları için kutsal değildir veya en azından öyle olmamıştır. Yıllar geçtikçe, Google ve ana şirketi Alphabet, birçok insanın bir aramada bulunmak istemediğini kabul etti. Bazı yeni yasalar, şirketleri bu yönde dürtmeye yardımcı oldu. Bazen kullanıcılar ezici bir çoğunlukla daha iyi gizlilik araçları talep etti. Böylece Google yumuşamaya başladı(Yeni bir pencerede açılır). Rakiplerinizden daha fazla gizlilik odaklı görünmek asla zarar vermez - Facebook'a karşı olduğunuzda bunu yapmak zor değildir.

Son zamanlarda Google, potansiyel arama sonuçlarından adreslerinizi (hem fiziksel hem de e-posta) ve telefon numaralarınızı silmek için bir istek göndermenize izin vererek gizlilik repertuarına ekledi. Bunu, orada yüzen verilerin bir sorun olduğunu (bazı istisnalar dışında) kanıtlamanıza gerek kalmadan talep edebilirsiniz, bu da arama motoru için büyük bir adımdır.

Yukarıda bahsedilen PII, aşağıdakilerin Google sonuçlarında maruz kalmayı sınırlamaya yönelik halihazırda mevcut olan yeteneğe eklenmiştir:

Ulusal kimlik numaraları

Banka hesapları

Kredi kartı numaraları

Kişisel imzalar

Giriş bilgileri ve kimlik bilgileri

Tıbbi kayıtlar

"Alakasız pornografi" (yani, bir şekilde adınıza bağlı müstehcen materyal)

Kendi isteğin dışında yüzünün kullanılabileceği Deepfake pornoları.

Bilgilenmekten korkuyorsanız Google profesyonel iletişim bilgilerinizi bile kaldırabilir.

Hepsi harika bir haber, ancak Google'ın rahatsız edici PII'yi kaldırmasını tam olarak nasıl sağlarsınız?

Aslında, bunu Google uygulamasında yapabileceksiniz. Telefon numaranızda arama yapan, sonuçlarda göründüğünü gören ve sonucun yanındaki üç noktalı menüyü tıklayıp silinmesini isteyebileceğiniz resim. Google, bunun önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Ondan önce, biraz daha fazla uğraşmalısın.

Manuel İstekler

İlk durak, yukarıdaki seçeneklerin bir özetini içeren bu Google Arama Yardım sayfasıdır ancak aynı zamanda bu formun doğrudan bağlantısını da gösterir: Google'da kişisel bilgilerinizin kaldırılmasını isteyin.

Seçenekler, arama sonuçlarında görünen bilgileri kaldırmak veya bilgilerin aramalarda tamamen görünmesini engellemektir. İkincisini istiyorsanız ve gösterilmesini istemediğiniz bilgilere sahip web sitesinin sahibi sizseniz, Google, bir URL'nin veya belirli site sayfalarının Google arama sonuçlarından nasıl engelleneceğini açıklar. Robots.txt dosyalarını, meta etiketleri ve parola korumalı sayfa dosyalarını içerir.

Bilgilerin kaldırılması, bilgilerin yalnızca Google arama sonuçlarında mı yoksa sonuçlarda ve ayrı bir web sitesinde mi göründüğünü bilmenizi gerektirir. İkincisi ise, Google orada ne olduğu üzerinde kontrol sahibi olmayabilir ve bilgileri kaldırmak için önce sitenin sahibiyle iletişime geçip geçmediğinizi sorar. Ayrıca bir siteyle iletişim kurmanın yollarını önerir.

Belki bir siteyle iletişime geçmek istemiyorsunuz ya da zaten denediniz. Google, ne tür bilgilerin kaldırılmasını istediğiniz gibi bir dizi soru sorar ve mümkün olduğunda bu bilgileri belirli bir şeyle sınırlandırır. Ayrıca, içeriğin sizi bilgilendirmek amacıyla paylaşılıp paylaşılmadığını soracaktır - işte o zaman birisi size zarar vermek amacıyla PII'nizi paylaşır. Çok fazla veri girmeniz gerekebilir, ancak ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, Google'ın PII'yi arama sonuçlarında bombalamadan önce sizi takip etmesi o kadar az olasıdır.

Google, PII'niz kontrol ettiğiniz canlı bir sayfada görünüyorsa ve bilgileri kaldırmak için zaten güncellediyseniz, sonunda kaybolması gerektiğini söylüyor - ancak sayfa önbelleğe alınmış olabilir. Bu, eski web sayfalarının kaldırılmasını talep ettiğiniz zamandır. Sayfalar için belirli URL'lere ihtiyacınız olacak; forma en fazla 1.000 URL gönderebilirsiniz.

Ayrıca images.google.com'da bulunan güncel olmayan resimlerin kaldırılmasını talep edebilirsiniz; her resmin URL'lerini de kopyalamanız gerekir (Chrome tarayıcısındaysanız sağ tıklayın ve Resim Adresini Kopyala'yı seçin).

Ardından, isteğin ulaştığına dair bir e-posta onayı alırsınız. (Gelmezse, tekrar deneyin.) Google, isteği inceler, gerekirse daha fazla bilgi toplar ve son olarak, herhangi bir işlemle ilgili bir bildirim alırsınız.

Bir isteğin her zaman kabul edileceğinin garanti edilmediğini belirtmekte fayda var. Google'ın duyurusu dikkatli bir şekilde belirtilmiştir: "Kaldırma talepleri aldığımızda, örneğin haberler gibi genel anlamda yararlı olan diğer bilgilerin kullanılabilirliğini sınırlamadığımızdan emin olmak için web sayfasındaki tüm içeriği değerlendireceğiz. nesne." ve yine, bilgiyi arama sonuçlarından kaldırmak, onu ilk olarak göründüğü web sayfasından kaldırmaz.

Yasadışı Şeylere Dikkat

Yalnızca kişisel verileri kaldırmak istemeyebilirsiniz; örneğin, aramada potansiyel olarak suç teşkil eden içerik veya fikri mülkiyet ihlali gibi gerçekten yasa dışı olan bir şey görürsünüz. Bu durumda, g.co/legal adresinde Google'ın İçeriği Yasal Nedenler İçin Bildir bölümüne gidebilir ve bir istek oluşturabilirsiniz. Google'ın bununla ilgili tam bir videosu var.

Diğer Arama Motorları

Diğer arama motorlarındaki PII kaldırma politikaları nelerdir?

Gizlilikle övünen DuckDuckGo ile tek başvurunuz removerequest@duckduckgo.com e-postasını kullanmak ve kaldırılmasını istediğiniz PII'nin gizlilik yasalarına tabi olmasını ummaktır. Firmadan geri dönüş alamazsınız.

Microsoft'un Bing'i, Sayfa Kaldırma İsteği göndermenize izin vermekle sınırlı görünüyor, ancak yalnızca artık çevrimiçi olmayan sayfalar için. Bu esas olarak web yöneticileri içindir. Sonuç olarak, Bing, PII'nizi ilk yayınlayan web sitesine gitmenizi, tüm ağır işleri yapmanızı ve ardından Sayfa Kaldırma İsteğini denemenizi bekler.

Asla Görünmez değilsin

Dijital ayak izinizin arama motorlarını temizlemek, internetten çıkarmakla aynı şey değildir. Arama motorları bilgiyi oraya koymadı - dizine eklediler, verileri başka bir kaynaktan aldılar. ve onu farklı bir kaynaktan tekrar yakalayabilirler.

Kendinizin tüm izlerini silmedikçe ve tamamen çevrimdışı olmadıkça, arama motoru sonuçlarından asla tamamen kurtulamayacaksınız. Bilgilerinizin veri komisyoncuları tarafından kullanılmasını önlemek için ellerinden geleni yapan (abonelik ücreti karşılığında) Abine'nin DeleteMe veya IDX Privacy'nin Forget Me özelliği gibi hizmetleri her zaman deneyebilirsiniz.

Ancak tüm eski e-posta hesaplarınızı silene, mobil uygulamaları ve konum servislerini kullanmayı bırakana, sosyal medyadan, çevrimiçi alışverişten ve bir daha asla oturum açmadan, bazı varlıkların sizinle ilgili bir şeyleri olacak. Verilerinizi kaldırmak için dava açmayı deneyebilirsiniz, ancak bu muhtemelen Streisand Etkisine yol açacaktır, bu da bir şeyi gizlemeye çalışmak yalnızca bulmayı kolaylaştırır.

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