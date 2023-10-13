Google, Arama'ya yapay zeka özellikleri ekliyor

Google, Arama'ya yapay zeka özellikleri eklemek için hızla çalışıyor. Son olarak şirket, Search Generative Experience (SGE) araçlarını genişleterek Arama içinde yeni seçenekler sunmaya başladı. Artık Google'da, Dall-E'ye benzer şekilde, yapay zekalı görseller oluşturabileceksiniz.

Google Arama'da yapay zekalı görsel oluşturma nasıl kullanılır?

Görsel oluşturmak için Google arama çubuğuna açıklama yazmanız yeterli olacak. Standart arama ekranında, yapay zeka tarafından oluşturulmuş birkaç fotoğraf ortaya çıkacak. Bu fotoğrafları ayrıca düzenleyebileceksiniz.

Google'ın Imagen modeli tarafından desteklenen SGE, yalnızca anahtar kelimelere dayalı olarak gerçekçi resimler oluşturabilir. Örneğin, "kapibara kahvaltı hazırlıyor" araması, bu hayvanın şeflik yaptığı görselleri ortaya koyuyor.

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Kullanıcılar ayrıca görsel arama yaparken SGE'nin otomatik olarak yeni konseptler oluşturmasını sağlayan bir kenar çubuğu seçeneği de bulacak. Aldatmacayı önlemek için ise her görüntünün filigranla işaretlenmiş olarak sunulacağı belirtildi.

Google ilk aşamada insan yüzleri ve önemli kişileri çizmeyi kabul etmiyor. Bunun yerine kullanıcıların yaratıcılıklarını kullanmasını istiyor. Ayrıca siyaset veya dini görseller de oluşturulamıyor.

Yapay zekalı görsellerin, sanatçıların yerini alacağına dair bazı tartışmalar bulunuyor. Ancak Google, bu aracın "yaratıcılık için sorumlu ve yararlı başlangıç noktası" olduğunu ifade etti. Şirket, güvenliği ön planda tutarken yeteneklerini genişletmek için SGE'yi zaman içinde geliştirmeye devam edecek.

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