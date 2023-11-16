Google Search Labs'taki yeni deneysel özellik, herkesin makalelere kendi içgörülerini, ipuçlarını veya bağlamını eklemesine olanak tanıyacak. Bu özellik, kullanıcılar için daha iyi ve insan odaklı bir arama deneyimine yardımcı olabilir.

Google Search Labs'taki yeni deneysel özellik, herkesin makalelere kendi içgörülerini, ipuçlarını veya bağlamını eklemesine olanak tanıyacak. Google insanların, herkesin görebilmesi için arama sonuçlarına kendi notlarını eklemelerine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde denemeler yapıyor. Bu, kullanıcılar için daha iyi ve insan odaklı bir arama deneyimine yardımcı olabilir.

Google arama sonuçlarında notlarınız gözükebilir

Teorik olarak bu yeni Google özelliği, sonuçları daha faydalı hale getirecek ve yemek tarifi bağlantıları hakkında geri bildirim veya seyahat sorgularıyla ilgili ipuçları gibi biraz insani bakış açısı sağlayarak insanların kendileriyle alakalı bilgileri daha iyi bulmasını sağlayacak. Notlar artık Google Search Labs'ta isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor.

Bilmeyenler için söyleyelim Search Labs, Google'ın eninde sonunda amiral gemisi arama motoruna ulaşabilecek veya ulaşamayacak yeni özellikleri test ettiği yerdir. Notes denemesine kaydolmuş olanlar için, Ara ve Keşfet'te bir Notlar seçeneği görünecek ve buna dokunulduğunda, diğer kişilerin belirli bir makale hakkında paylaştığı tüm bilgiler ortaya çıkacaktır.

Ayrıca diğer kullanıcıların eklediği tüm bu notlara kendini notunuzu da ekleyebilir ve bunu çıkartmalarla, fotoğraflarla ve (yalnızca ABD'deki kullanıcılar için) yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerle süsleyebilirsiniz.

Google Fotoğraflar ile faturalarınızı zamanında ödeyeceksiniz! Nasıl mı?

Topluluk kaynaklı notlar, özellikle yapay zeka görüntülerinin de dahil olduğu yaygın yanlış bilgi ve trolleme çağında bir felaket tarifi gibi görünse de Google, "notların gerektiği gibi olmasını sağlamak için algoritmik koruma ve insan denetiminin bir kombinasyonunu" kullanacağını belirtiyor.

Mümkün olduğunca güvenli, yararlı ve alakalı ve zararlı veya kötü amaçlı içeriğe karşı koruma sağlamak için şirket elinden geleni yapma sözü veriyor. Google, ayrıca site sahiplerinin kendi sayfalarına not eklemelerine olanak sağlamanın yollarını da arıyor.

Bu hala yalnızca bir test ve kullanıcılar, Notes'la ilgili deneyimlerine dayanarak geri bildirim gönderme fırsatına sahip olacak. Bu deneysel özellik, ABD ve Hindistan'da Android ve iOS'taki Search Labs için kullanıma sunulmaya başlandı.

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