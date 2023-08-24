Google Arama Sonuçlarına Hikayeler Özelliği Geliyor

Şu anda neredeyse tüm sosyal medya platformlarının ortak özelliği Hikayeler. Her geçen gün farklı platformlarda görmeye başladığımız bu özelliğin yeni durağı tahmin etmesi dahi zor olan Google oluyor. Ortaya çıkan haberlere göre Google, arama sonuçlarına hikayeler özelliğini getirecek.

Google Hikayeler özelliği nasıl görünecek?

İlk olarak Snapchat'te karşımıza çıkan Hikayeler özelliği sonrasında Instagram, Facebook ve Telegram gibi pek çok sosyal medya platformuna eklendi. Bu platformlar arasına katılan son isim ise oldukça şaşırtıcı oldu. Haberlere göre Google, Hikayeler özelliğini getiriyor.

Ortaya çıkan haberlerle sonucunda Google'ın Arama hizmetine katacağı hikaye özelliği "Notlar" adıyla karşımıza çıkacak. Bireysel kullanıcılar ya da internet sitesi sahipleri yeni özellik sayesinde herhangi bir terimle ilgili hikayeler oluşturacak. Bu terim hakkında arama yapan kullanıcılar ise bu hikayelere ulaşacak.

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Söz konusu Hikayeler'in hazırlanması için ise Google, Aramalar kısmına bir araç ekleyecek. Bu sayede Instagram'da ve diğer platformlarda olduğu gibi Hikayeler'i hazırlamak daha kolay olacak. Yeni özellik noktasında ise "Not Ekle" seçeneği yer alacak.

Not Ekle seçeneğini seçen kullanıcılar Google'ın sunduğu araçları kullanarak istediği paylaşımı oluşturabilecek. İşlemlerin tamamlanması sonucunda ise hikayeyi paylaşacak. Bununla birlikte Google Hikayeler'e bağlantı eklemek de mümkün olacak.

Hikaye paylaşan kullanıcıların adı ve profil fotoğrafı da tüm kullanıcılara açık olacak. Ancak diğer kişisel bilgiler gizli kalacak. Ek olarak kullanıcılar başkasını paylaştığı hikayeyi beğenme şansına da sahip olacak. Ayrıca kullanıcılar Google Arama'da hikaye paylaşırken aynı zamanda "Google Arama Topluluğu" üyesi de olacak.

Peki, siz Google Hikayeler özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın bu adımında başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!