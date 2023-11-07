Popüler arama motoru Google, kullanıcıları için birçok yeni özellik getiriyor. Bu özellikler ise genellikle kullanıcılar tarafından biliniyor. Ancak Google'ın internetteki kişisel bilgilerinizi silmenizi sağlayan gizli bir özelliği var. Peki, Google Arama bilgi temizleme özelliği ne işe yarıyor? İşte detaylar!

Popüler arama motoru Google, kullanıcıları için birçok yeni özellik getiriyor. Bu özellikler ise genellikle kullanıcılar tarafından biliniyor. Ancak Google'ın internetteki kişisel bilgilerinizi silmenizi sağlayan gizli bir özelliği var. Peki, Google Arama bilgi temizleme özelliği ne işe yarıyor? İşte detaylar!

Gizli özellik bilgilerinizi sadece Google Arama'dan kaldırıyor!

Arama motoru denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birin Google oluyor. Özellikle sahip olduğu özelliklere bakıldığında kullanıcı deneyimini artıran birçok özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak Google Arama, çoğu kişinin bilmediği bir özelliğe daha sahip.

Google'da adres, ad ya da telefon numarası gibi kişisel bilgilerinizi arattığınız takdirde şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni de bu gibi bilgilerin internet üzerinde dolaşması oluyor. Ancak Google, internetteki kişisel bilgilerinizi silmenizi sağlayacak bir özelliğe sahip.

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Bildirilene göre Google'ın, kişisel bilgilerinizin olduğu bu sonuçları bulduğu zaman sizleri uyaran ve kaldırmanızı sağlayan bir özelliği var. Bilindiği üzere Google, arama pazarının yaklaşık yüzde 83'üne sahip. Bundan dolayı da kişisel bilgilerinizi arayacak olan bir kişinin ilk durağı Google olacak.

Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki Google, bilgilerinizi internetten kaldırmıyor. Bunun yerine sadece Google Arama'dan temizliyor. Bu sayede ise insanların bilgilerinizi bulması da zorlaşıyor. Öte yandan bahsettiğimiz bu özellik henüz Türkiye'de desteklenmiyor. Ancak yine de Google'ın böyle bir özelliğe sahip olduğunu bilmek de fayda var.

Bu özellik için ilk olarak Google oturumunuzun açık olması gerekiyor.

Sonrasında tarayıcınızdan "myactivity.google.com/results-about-you" yazın.

Ardından "İncelenecek sonuçlar"ı seçin.

"Başlat" seçeneğine tıklayın ve iki kez "İleri"ye basın.

Ardından karşınıza çıkan yere kişisel bilgilerinizi girin ve bilgilerinizi doğrulayın.

Sonrasında ise bir sonuç çıktığında nasıl bilgilendirilmek istediğinizi tercih edin.

Son olarak da "İnceliyoruz" yazısı olan bir pencereye karşınıza çıkacak. Bundan sonrasında Google'dan bildirim gelmesini beklemeniz gerekiyor.

Peki, siz Google Arama bilgi temizleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!