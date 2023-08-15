Açık kaynak kodları ile dünyadaki yüzlerce telefon markasının ürünlerine güç veren Android'in sahibi Google, kendi içerisinde ekosistem mantığını ürünlerine getirmeye başlıyor. Google, Apple tarzı cihazlar arası entegrasyon sunarak iOS mu? Android mi? tartışmasında Apple pastasından da bir parça almayı umuyor.

Açık kaynak kodları ile dünyadaki yüzlerce telefon markasının ürünlerine güç veren Android'in sahibi Google yeni şeyler deniyor. Marka kendi içerisinde şimdiye kadar oturtamadığı ekosistem mantığını ürünlerine getirmeye başlıyor. Biraz Apple tarzı özellikleri getirmesi beklenen Google ile ilgili detaylar ve yeni ekosistem özellikleri haberimizde…

Çok yakında Google, Apple tarzı cihazlar arası entegrasyon sunabilir!

Apple ekosistemi denince akla hemen cihazlar arası entegrasyon gelmekte. Markanın geliştirmiş olduğu tüm ürünler birbirleri arasında güzel bir ekosistem oluşturması sayesinde birçok kullanıcı bir iPhone ile başlaya Apple hikayesini MacBook, Apple Watch gibi ekosistemi tamamlayıcı ürünler ile devam ettiriyor.

Bu kapsamda Apple'a özenen Google yeni bir özellik ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Android cihazlar arasında tam uyumlu olarak çalışan bir entegrasyon sistemi yapmak isteyen Google bu sayede asla bitmeyecek olan "iOS mu? Android mi?" tartışmasında Apple pastasından da bir parça almayı umuyor.

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Bir kullanıcı tarafından fark edilen özelliğe göre birbiri ile aynı Google hesabına bağlı cihazlar arasında "Cihazlar birbirine bağla" seçeneği gelecek. Bu sayede birkaç farklı Android cihaz aynı anda bir uyum içerisinde çalışacak. Böylece size ait olan cihazlar arasında kişisel bir veri aktarımı ve bağlantı noktası oluşturmanızda kolaylaşacak.

Pek fazla bahsedilmemiş olsa da bu özelliğin Google Play Hizmetleri aracılığıyla kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor. Yani içerisinde Play Store yüklü olan her cihaz bu özelliği kullanabilecek. Böylece telefonunuza gelen bir aramayı tabletinize aktarmak gibi basit özellikleri rahatça kullanabileceksiniz.

Peki siz Google tarafından atılan bu yeni ekosistem hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…