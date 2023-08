Google, kullanıcılarına daha rahat bir deneyim sunmak için çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri de bugün ortaya çıktı. Çıkan haberlere göre Google, Apple'ın Süreklilik özelliğine benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki, bu özellik ne işe yarayacak? İşte detaylar!

Google arama sürekliliği özelliği birden fazla telefona yayılabilir!

Google, Android kullanıcılarının işini kolaylaştıracak birçok özelliği kullanıma sundu. Şirket, şimdi kullanıcılarına rahat nefes aldıracak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bugün çıkan haberlere göre Google, Apple'ın Süreklilik adlı özelliğine benzer bir özellik geliştiriyor.

You may soon be able to "link your [Android] devices" signed into the same Google account together. This will enable "call switching", which lets you switch between devices for calls, as well as "Internet sharing"! H/T @Nail_Sadykov pic.twitter.com/WCunYNE9GQ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023

Apple'ın sahip olduğu ekosistem daha çok cihazlar arasındaki sorunsuz entegrasyonla öne çıkıyor. Bununla birlikte aynı Apple Kimliği ile bağlanan cihazlar, Evrensel Pano, Handoff ve arama sürekliliği gibi özellikler sunarak birbirleriyle kolayca iletişim kuruyor. Google da buna benzer bir özellik peşinde.

Söz konusu özelliğin ilk adımları Mishaal Rahman tarafından ortaya çıktı. Rahman'ın yaptığı paylaşımda bir ekran görüntüsü yer alıyor. Bu görüntüye baktığımız zaman Google'ın yakında aynı Google hesabında oturum açmış kullanıcıların cihazları birbirine bağlamasına izin vereceğini anlıyoruz.

Bu özellik aramalar için bağlı cihazlar arasında geçiş yapmayı sağlayan arama değiştirme gibi özellikleri de etkinleştiriyor. Ayrıca kişisel bir erişim noktasının birden fazla cihazda daha kolay kullanımını da sağlayacak.

Google'ın ifadesi de arama sürekliliği özelliğinin birden fazla telefona da yayılabileceğini gösteriyor. Bu, iki telefonu olan kullanıcıların potansiyel olarak birinden arama alabileceği anlamına gelir. Söz konusu konuyla ilgili olarak daha detaylı bir bilgi yer almıyor.

