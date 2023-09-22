Google, Apple'ın mesajlaşma standartlarını tiye aldı

Google ve Apple arasında çok uzun süredir devam eden bir atışma var. Google, bildiğiniz gibi kendi mesajlaşma uygulamasında RCS mesajlaşmaya izin veriyor ancak Apple hala diretiyor. Şirket, bunu tiye alan ve Apple'ın 'yenilik'leriyle dalga geçtiği yeni bir kısa reklam yayınladı.

Google, Apple'a 'yenilik' vurgusu yaparak tiye aldı

Google, SMS saçmalığını sona erdirecek ve Android kullanıcılarının modern mesajlaşma özelliklerini kullanarak Apple kullanıcılarıyla sohbet etmelerine olanak tanıyacak bir mesajlaşma standardı olan Zengin İletişim Hizmetleri ya da RCS'yi benimsemesi için Apple'a baskı yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Google, Apple'ın "mesajı alması" ve RCS'yi benimsemesi için bir web sitesi açtı, ancak iMessage'da direten Apple, Google'ın amansız sataşmalarından etkilenmedi. Yeni bir saldırı başlatan Google, şimdi de Apple'ın mesajlaşma standartlarını çağrı cihazı günlerine benzeten bir video yayınladı.

iMessage, yeni bir uygulama sayesinde Android cihazlara geliyor

Video, Google'ın Apple'ın Android ile mesajlaşırken kullandığı gibi modası geçmiş mesajlaşma teknolojisini kullandığını söylediği iPager adlı uydurma bir cihazı gösteriyor. Şirket Apple'ı yenilik eksikliği nedeniyle eleştiriyor ve bunun "modern teknoloji kabuslarına" neden olduğunu belirtiyor.

Sıfır şifreleme, Apple ve Android arasındaki bozuk grup sohbetleri, pikselli ve bulanık videolar ve kötü şöhretli yeşil baloncuk – Google tüm bunların suçunu RCS'yi desteklemeyen iPhone'lara atıyor. Google, Apple'ın artık SMS'e veda etmesi gerektiğini vurguluyor.

iMessage özellikle ABD'de çok kullanılan bir özellik. Oradaki iPhone kullanıcıları, WhatsApp veya Telegram gibi herkesin RCS benzeri modern mesajlaşma özelliklerini kullanmasına olanak tanıyan hizmetleri kullanmak yerine sohbet etmek için yalnızca Apple'ın mesajlaşma platformunu tercih ediyor. Bu nedenle Android kullanıcıları Apple kullanıcılarıyla aynı mesajlaşma deneyimine sahip olamıyor.

Google, konuyla alakalı zamanında "Apple RCS'yi benimserse, herkes için platformlar arası mesajlaşma deneyimini yükseltmeye kararlı olan mobil endüstrinin geri kalanına katılmış olacak" demişti.

Google'ın RCS eksikliği nedeniyle Apple'ı mimleme ve utandırma yöntemleri şirketin fikrini muhtemelen değiştirmeyecek. Apple'ın RCS konusundaki tutumunu değiştirebilecek olan şey Avrupa'nın Dijital Piyasalar Yasası. Mevzuat, belirli platformları "kapı bekçileri" olarak belirleyecek ve onları rakip hizmet ve uygulamalara açılmaya zorlayacak.

Ancak Apple, iMessage'ın bir kapı bekçisi hizmeti olarak dahil edilmesine karşı çıkıyor. Şirketin, iMessage'ın Avrupa'da bu tanımlamayı haklı çıkaracak kadar popüler bir platform olmadığını söylediği bildiriliyor.

iPhone cihazlara çok beklenen o özelliği getiren uygulama!

Bu arada, iPhone'larda RCS mesajlaşmasını denemek istiyorsanız, daha önce de bahsettiğimiz Beeper uygulamasını deneyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.