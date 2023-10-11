Google, Apple'a yılda 18-20 milyar dolar ödüyor

Google, Apple ile olan iş birliği kapsamında iPhone'larda baskın arama motoru olarak yer alıyor. Ancak bu durumun bir bedeli var ve Google, yılda 18 ila 20 milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor. Ancak bu ortaklık risk altında, çünkü ABD düzenleyicileri Google ve Apple'ın üzerinde gözlemde bulunuyor.

İnternet dünyasında arama motoru denildiğinde akla ilk gelen isim olan Google, yıllar içinde birçok farklı alanda faaliyet gösterdi. Bu sektörlerde de önemli rakiplerle karşı karşıya gelen şirket, kimi zaman da bu isimlerle ortak bir payda da buluştu. Teknoloji devinin birçok alandaki en büyük rakibi olan Apple ile derin bir iş bağı bulunuyor.

Google, "iPhone'larda baskın arama motoru" olmasının bedeli

Google ve Apple, Android ve iOS işletim sistemleriyle dev bir sektör haline gelen akıllı telefon ve tablet dünyasında karşı karşıya. Elbette ikili birbirlerine ait ürünleri kullanarak ortak bir çalışma içinde. Bunlardan birisi de iPhone'larda yer alan Google arama motoru.

Bilindiği üzere Google, "iPhone'larda baskın arama motoru" olarak yer alıyor. Bunun için de Apple'a bir bedel ödediği herkes tarafından bilinen bir durum. Ancak ortaya çıkan raporlara göre teknoloji devi, Apple şirketine yüklü bir bedel ödüyor.

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The Register, bu miktarın detaylarını paylaştı. Buna göre Google, Apple'a iPhone'larda baskın arama motoru olarak kalabilmek için yılda 18 ila 20 milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor. Öyle ki Apple, iPhone'lar ile 60 milyar doların üzerinde reklam geliri elde ediyor.

Ancak habere göre bu ortaklık risk altında. ABD'li düzenleyicilerin gözü Google ve Apple'ın üzerinde. Eğer iddiaların gerçeklik payı varsa federal mahkeme, Google aleyhine karar verip Apple ile olan baskın arama motoru anlaşmasını feshetmeye zorlayabilir.