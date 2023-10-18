Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Android cihazlar için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, kullanıcıların kişisel veriler konusunda endişe duymamaları için onarım modunu sundu. Bu sayede Android cihazları onarırken kullanıcı gizliliği zirvede olacak. İşte detaylar!

Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Android cihazlar için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, kullanıcıların kişisel veriler konusunda endişe duymamaları için onarım modunu sundu. Bu sayede Android cihazları onarırken kullanıcı gizliliği zirvede olacak. İşte detaylar!

Google, Android'lere onarım modu getiriyor!

Teknoloji şirketleri özellikle son zamanlarda kullanıcı gizliliğini fazlasıyla önem veriyor. Bunun için de birçok çalışma yapıyor. Bu şirketlerden biri de Google oluyor. Şirket, Android cihazları onarırken kullanıcı gizliliğini korumak için bir onarım modu dunuyor.

Android is adding native support for repair mode, a feature that "creates a secure environment to protect the user's privacy when the device is being repaired." Basically, repair mode lets you send your device in for repair without having to wipe it beforehand. When the device… pic.twitter.com/Bjosj2jhEd — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 17, 2023

Bu özellik, kullanıcıların kişisel veriler konusunda hiçbir endişe duymadan cihazlarını servise göndermelerine imkan tanıyor. Onarım modu, özellikle telefonunu tamir edilmesi için servise verdiğinde bilgi gizliliği konusunda endişe duyan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

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Onarım modu desteği, AOSP ile birleştirilmiş bir şekilde yer alıyor. Ancak farklı OEM'ler Samsung'ta olduğu gibi benzer özelliklere sahip olabileceğinden dolayı varsayılan olarak devre dışı durumda. Ayrıca AOSP'de şu anda Ayarlar entegrasyonu ve onarım modu akışını etkileyen birkaç öge eksik.

Yeni özellik, Dinamik Sistem Güncellemeleri (DSU) mekanizmasından yararlanarak geleneksel Genel Sistem Görüntüsü (GSI) yaklaşımından farklılık gösteriyor. Bunun yerine ise orijinal sistem görüntüsünü yeni bir kullanıcı veri görüntüsüyle birleştirerek fabrika ayarlarına sıfırlamayı simüle ediyor.

Bu moda girerken kullanıcıların güvenli bir şekilde saklanacak olan kilit ekranı kimlik bilgilerini sağlamaları gerekiyor. Onarım modundan çıkmak için ise kullanıcıların Standart Modda kullanılan kilit ekranı kimlik bilgilerini girmeleri yeterli.

Peki, siz Android Onarım modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!