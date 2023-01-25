Google, Android kullanıcılarını depremden önce bildirimle uyardı

Google'ın sadece Android akıllı telefonlar için Deprem Uyarı Sistemi bulunuyor. Sistem, bugün yaşanan Akdeniz açıklarındaki deprem öncesinde de çalıştı. Deprem Uyarı Sistemi, birçok kişinin telefonuna sarsıntıdan birkaç saniye önce bildirim yollayarak uyarıda bulundu. Bildirim görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor ve nasıl kullanılır? Haberin detaylarına bakalım.

Google Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılarını birkaç saniye önce uyardı

Google Deprem Uyarı Sistemi, merkezi Muğla'nın Fethiye ilçesinde olan 5.9 depremi öncesinde uyarıda bulundu. Kimsenin zarar görmediği depremde yine de bildirimin yaklaşık 10 ila 15 saniye öncesinde gelmesi Android kullanıcılarını sarsıntı için hazırladı. Sistemin gönderdiği uyarı bildirimi, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Geçmiş olsun Antalya #Deprem Not: Android Deprem Uyarıları Sistemi'ne ait ekran görüntüleri geliyor. Bir daha görmek nasip olmaz ama yine de etkili bir iletişim metodu olmuş. pic.twitter.com/AmMmOhluCK — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) January 25, 2023

Google'ın Android için Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonun şarja takılı olduğu durumlarda ivmeölçer ile sismometre görevi görüyor. Bu sayede çok kısa bir zaman dilimi için bile olsa öncesinde kullanıcılarını deprem için harekete geçiriyor.

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Sistemin uyarı bildirimi yollaması için cihazdaki Konum'un da açık olması gerekiyor. Çünkü bu sistem, çevredeki herhangi bir sarsıntıyı algılaması için aynı zamanda Konum bilgilerinden de yararlanıyor. Google Android için Deprem Uyarı Sistemi'ni aktif etmek için aşağıdaki adımları izlemek yeterli:

Ayarlar

Konum

Gelişmiş

Deprem Uyarıları

İlk defa telefonuma böyle bir bildirim geldi ve 10saniye sonra falan sallandık #deprem pic.twitter.com/4tjcx9DngY — Nes (@nislihin) January 25, 2023

#android sisteminden deprem devam ederken uyarı geldi… #deprem #google teşekkürler uyarı tam zamanında… pic.twitter.com/x1O01Es05m — Laçin Mirza (@lacinmirza) January 25, 2023

Sağol yaa google ???? #deprem pic.twitter.com/MKvkjCQlnJ — Hüseyin KILIÇ. (@kediveloogill) January 25, 2023

Öte yandan Apple müşterileri ise iPhone'lar için böyle bir özellik olmamasından yakındı ve teknoloji devinden beklentiye girdiklerini belirtti. Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de depremden önce bildirim aldınız mı ve birkaç saniye öncesinden yapılan uyarı etkili olur mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.