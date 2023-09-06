Google, Android için yeni bir logo tanıttı

Google, Android için yenilenmiş bir logo sundu. Android kelimesindeki 'A' harfi büyük harfle yazıldı ve harfler daha yuvarlak bir tasarımla yer aldı. Ayrıca Android robotunda da birtakım değişiklikler yapıldı.

Google, bir işletim sistemi olarak Android için yeniliklerden kaçınmıyor. Bununla birlikte Android 14'ün kararlı sürümünü beklerken Google, yenilenmiş Android logosunu ortaya çıkardı. Sonuncunda ise işletim sistemi yeni bir görünüme kavuştu İşte detaylar!

Android'in küçük "a" harfi yıllar sonra değişti!

Popüler işletim sistemi Android, yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Android 14'ün hızla yaklaşmasıyla birlikte bu durum daha da hız kazanmış gibi duruyor. Bugün ise Google, Android için yenilenmiş bir logo sundu.

Şirketin bugün duyurduğu yeni marka tasarımı ise kullanıcıların ilgisini çekecek yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Yeniliğe baktığımızda Android kelimesindeki "A" harfinin büyük harfle yazıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra harflerin daha yuvarlak bir tasarımla yer alıyor.

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İlk bakıldığında Android yazısındaki bu değişiklikler çok büyük bir değişiklik gibi durmuyor. Ancak Android işletim sisteminin başından bu yana ilk harf her zaman küçük harfli oldu. Bu nedenle de ilk harfin büyük harfle başlaması önemli bir yenilik olarak görülüyor. Ayrıca yazı stili de daha kıvrımlı bir şekilde yer alıyor.

Google ise yazı tipindeki bu değişiklikle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, "Android cihazlar ile insanların zaten bildiği Google uygulamaları hizmetleri arasındaki ilişkiyi daha iyi iletmek" amacıyla Google logosunu yansıttığını belirtti.

Tüm bunların yanı sıra Android robotunda da birtakım değişiklikler olduğunu görüyoruz. Android markasının yüzü olan robot ögesi de çok boyutlu ve fazla karakterle karşımıza çıkıyor. Bunun için de Google, bir açıklama yaptı. Açıklamasında da Android robotunu güncellediklerini ve gerçek ortama geçişi yapmasını kolay hale getirdiklerini söyledi.

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