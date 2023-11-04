Google, Android için COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini kaldırdı

Google, COVID-19 salgınının yavaşlamasıyla birlikte Android için Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini kullanımdan kaldırdı. Apple'ın ise bu özelliği kaldırıp kaldırmayacağı henüz bilinmiyor.

2019 yılında Çin'in Vuhan Eyaleti'nde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını, aradan geçen dört yılın ardından neredeyse unutuldu. Hastalık bazı ülkelerde halen devam etse de eskisi gibi yoğun değil.

Tabii salgının yavaşlamasıyla birlikte günlük yaşantılar eski haline döndü. Uzaktan çalışma sistemine geçiş yapan şirketlerin büyük çoğunluğu ofisten çalışmaya geri dönmüşken teknoloji devi Google ise Android için kullanıma sunduğu COVID-19 ile ilgili özelliği kullanımdan kaldırdı. İşte ayrıntılar…

Android için Maruz Kalma Bildirimleri özelliği kullanımdan kaldırıldı

Apple ve Google, COVID-19 salgınının en kritik olduğu dönemlerde iOS ve Android işletim sistemine Maruz Kalma Bildirimleri adında bir özellik eklemek için bir araya geldi. İki şirketin iş birliği ile geliştirilen bu özellik, kullanıcının salgına maruz kalıp kalmadığına dair ipucu veriyordu.

Halka açık alanda devreye giren bu özellik oldukça basit bir çalışma prensibine sahipti. Akıllı telefonlar, Bluetooth aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuruyordu ve COVID-19 testi pozitif çıkan bir kullanıcı tespit edildiğinde diğer telefonlara bir bildirim gönderiliyordu. Kişinin testinin pozitif olup olmadığı ise sağlık uygulaması üzerinden öğrenilebiliyordu.

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Salgının azalmasıyla birlikte Google, Android için Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini kaldırdı. Bu özellik artık Ayarlar uygulamasında yer almıyor. Değişiklik, Google Play Hizmetleri güncellemesi ile yapıldı. Bu noktada güncellemeyi almayan cihazlarda ilgili seçeneğin halen görünmüyor olabileceğini belirtmek gerekiyor. Ancak bu özellik kısa süre içinde söz konusu cihazlardan da kaldırılacaktır.

Maruz Kalma Bildirimleri özelliği Android için kaldırılmış olsa da iOS'ta halen mevcut. Apple'ın kullanımdan kaldırıp kaldırmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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