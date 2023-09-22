Google, Android geliştiricilerine yardımcı olmak için Studio Bot'u Türkiye dahil 170 ülkede erişime açtı

Google, Android geliştiricilerine yardımcı olmak için kodlama asistanı Studio Bot'u Türkiye dahil 170 ülkede erişime açtı. Studio Bot, geliştiricilere hatalı kodları çözme ve takıldıkları noktalarda yardım alma imkanı sunuyor.

Teknolojinin dünyasının hızla büyümesi hem yazılım sektörüne olan ihtiyacı arttırdı hem de yapay zekanın günlük hayata daha fazla adapte olmasını sağladı. Google da Android geliştiricilerine yardımcı olmak için kodlama asistanı Studio Bot'u Türkiye dahil 170 ülkede erişime açtı.

Google kodlama asistanı Studio Bot nedir ve nasıl kullanılır?

Studio Bot, bu yılın başlarında düzenlenen I/O 2023 etkinliğinde bir yapay zeka sohbet asistanı olarak tanıtıldı. Android Studio'ya entegre edilerek sunulan araç, geliştiricilerin hatalı kodları çözmesini ve takıldıkları noktalarda yardım almasını sağlıyor.

Şirketten gelen yeni bir güncellemeyle birlikte, Studio Bot'un kullanımı dünya çapında 170'ten fazla ülkeye genişledi. Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de bulunuyor olması, ülkemizdeki Android geliştiricilerinin yapay zeka yardımıyla kod yazmasına fırsat sağlayacak.

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Google'ın açıklamasına göre Studio Bot, kendi başına uygulama geliştiremiyor. Ancak programlama alanında çalışan bir kişiye kod yardımı sağlamayı, soruları yanıtlamayı ve sorunları çözmek için kod örnekleri sunmayı amaçlıyor.

Studio Bot, günlük kullanım yerine özellikle programlama için eğitilmiş "Codey" dil modelini kullanıyor. Studio Bot'u kullanmak istiyorsanız Android Studio'nun Canary sürümüne geçiş yapmanız gerekiyor. Botun Türkçe dil desteğine sahip olmadığını belirtelim.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Meta da benzer bir yapay zeka aracı sundu. Code Llama, Meta'nın geçen ay paylaştığı Llama 2'yi temel alıyor. Llama 2; metin özetleme, dil çevirisi ve soruları yanıtlama yeteneğine sahip genel amaçlı bir dil modeliyken, Code Llama ise kodlama yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

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