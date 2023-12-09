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Google, Android Auto ile Park Konumunu Kaydet özelliğini kullanıma sundu

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Google, Android Auto kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak adına yeni bir özelliği devreye soktu: Park Konumunu Kaydet. Son güncelleme ile birlikte sürücüler varış noktalarına ulaştıklarında sadece bir dokunuşla araçlarını park ettikleri yeri kolayca bulabilecekler. Bu yenilik sayesinde araçlarını karmaşık otoparklarda veya şehir merkezlerinde bulmaktan sıkılan sürücülere yönelik kalıcı bir çözüm sunulacak. Android Auto, Google Haritalar'ı kullanarak park yerinizi kaydedecek.

Google, Android Auto kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak adına yeni bir özelliği devreye soktu: Park Konumunu Kaydet. Son güncelleme ile birlikte sürücüler varış noktalarına ulaştıklarında sadece bir dokunuşla araçlarını park ettikleri yeri kolayca bulabilecekler. Bu yenilik sayesinde araçlarını karmaşık otoparklarda veya şehir merkezlerinde bulmaktan sıkılan sürücülere yönelik kalıcı bir çözüm sunulacak. Android Auto, Google Haritalar'ı kullanarak park yerinizi kaydedecek.

Android Auto, Google Haritalar'ı kullanarak park yerinizi kaydedecek

Android Auto, gelen son güncellemeyle birlikte Google Haritalar aracılığıyla sürücülere varış noktalarına ulaştıklarında park yerlerini kaydetmelerini hatırlatan kullanışlı bir özellik sunuyor. Artık basit bir "Park Konumunu Kaydet" düğmesine dokunarak, aracınızı park ettiğiniz yerin koordinatlarını kaydedebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde, gelecekte aracınızı bulma konusundaki stresi ortadan kaldırmak ve park yerini hızlıca hatırlamak mümkün olacak. Android Auto kullanıcıları, bu özellik sayesinde park etme deneyimini daha yönetilebilir hale getirerek seyahatlerini daha keyifli bir hale getirebilecekler.

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Google Haritalar ne kadar güvenli?

Google Haritalar, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 67'sinden fazlasının güvendiği bir navigasyon aracı olarak öne çıkıyor. Bu istatistik, kullanıcıların Google'a duyduğu güvenin ve kullanımının ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar, park yerini kaydettiklerinde bu bilgileri Google'ın hesaplarına güvenli bir şekilde kaydedilecek. Ertesi gün Android cihazlarında otomatik bir hatırlatıcı ile karşılaşacaklar, bu da aracın park edildiği konumu hatırlamalarına yardımcı olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de aracınızı park ettiğinizde yeri bulamadığınız anlar oluyor mu? Olduysa böyle bir özelliği kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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