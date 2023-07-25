Google, Android 4.4 KitKat cihazlarda hizmet desteğini sonlandırıyor

Google, Android 4.4 KitKat cihazlarda Google Play Hizmetleri desteğini Ağustos itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Bu durum, KitKat yüklü cihazların Google uygulamalarına erişemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca güncelleme almayan cihazlar güvenlik tehditlerine karşı savunmasız hale gelecek.

Google, eski Android sürümlerini rafa kaldırmaya devam ediyor. Şirketten gelen açıklamaya göre, Android 4.4 KitKat cihazlarında Google Play Hizmetleri desteği Ağustos itibarıyla sonlandırılacak. Bu, KitKat yüklü cihazların artık Google Play Store, Gmail, Haritalar ve YouTube gibi Google uygulamalarına erişemeyeceği anlamına geliyor.

Android 4.4 KitKat için yolun sonu geldi

Google Play Hizmetleri, Android cihazlarının yapıtaşını oluşturuyor. Bu hizmetlerin cihazda olmaması aynı zamanda Google ürünlerinin de kullanılamaması anlamına geliyor. Google ise eski Android versiyonlarına Play Hizmetleri güncellemesi vermeyerek kaderine terk ediyor.

En son Android 4.3 Jelly Bean için desteği bırakan teknoloji devi, nihayet sıranın KitKat'a geldiğini açıkladı. KitKat kullanan cihazlar Play Hizmetlerini kullanmaya devam edebilecek, ancak artık güvenlik güncellemeleri veya hata düzeltmeleri almayacak.

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Google tarafından güncelleme verilmemesi ise cihazların kötü amaçlı yazılımlara ve güvenlik tehditlerine karşı savunmasız hale geleceği anlamına geliyor. Ayrıca bazı popüler uygulamalar da Ağustos ayından itibaren KitKat'ta düzgün çalışmayabilir.

Google, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Android pazarının yüzde 1'inden azının KitKat kullandığını söyledi. Ancak KitKat yüklü bir Android cihazınız varsa mümkün olan en kısa sürede daha yeni bir Android'e geçmenizi öneriyoruz.

Öte yandan Google, Android 14 için son beta güncellemesini paylaştı. Android 14 ile gelmesi beklenen özellikler şu şekilde:

Galerinize erişmek isteyen uygulamalara, kısmi erişim verebileceksiniz.

Özel şekiller ve desenler ile kendi duvar kağıdınızı oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması.

Duvar kağıdı ile uyumlu yeni temalar.

Duvar kağıdını kullanmadan önce ön izleyebileceksiniz.

Haftanın ilk gününü, hangi takvimi kullanacağınızı ve sıcaklık birimlerini belirleyebileceksiniz.

Telefonun LED ışığının rengini değiştirebilme.

Belge ve görsel paylaşımları için yeni seçenekler.

Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri.

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