Google, Android 15 ile telefon kullanma süresini daha akıllı şekilde düzenlemek istiyor

Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı şekilde düzenlemek istiyor. Buna göre telefonunuzu kullanmadığınızı tespit ettiğinde ekran zaman aşımı ayarını otomatik olarak kısaltacak. "Adaptive timeout" (Uyarlanabilir zaman aşımı) isimli özellik sayesinde hem pil ömrünüz artacak hem de ekran dikkatiniz dağılmayacak.

Android 15 ile uyarlanabilir zaman aşımı geliyor

Apple'ın cihazlarında dikkat dağınıklığı şeklinde bir mod bulunuyor. Google da Android 15 ile birlikte bu moda benzer bir özelliği devreye almak istiyor. İkinci Android 15 Geliştirici Önizlemesi'nde sunulan yenilik, "cihazınızı kullanmıyorsanız ekranınızı otomatik olarak erken kapatır" şeklinde tanımlanıyor.

Ancak Google'ın bir telefonun ne zaman kullanılmadığını belirlemek için nasıl bir yöntem izleyeceği şimdilik belirsiz. Dokunmatik kontrollerin kullanımını incelemesi muhtemel görünüyor. Ekranda video açık olduğunda ise bu özellik devre dışı kalacaktır.

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Uyarlanabilir zaman aşımı ile ilgili dizeler "com.google" altında yer alıyor. Bu da özelliğin Pixel cihazlara özel olarak başlatılabileceğini gösteriyor. Daha önce Ekran dikkati isimli benzer bir özellik Pixel 4 ile birlikte piyasaya sürülmüştü.

Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği sayesinde batarya ömrünüz de artacak. Google, ekranı kullanıma bağlı olarak inceleyecek ve kullanılmadığı takdirde kapatacak. Böylece batarya da gereksiz yere harcanmamış olacak.

Günümüzde ekran zaman aşımını belirlemek mümkün. Ancak bu, manuel olarak çalışıyor. Örneğin, 30 saniyelik bir zaman aşımı belirlerseniz, ekranda hareket olmayan ilk 30 saniyeden sonra kendini kapatıyor. Google ise bunu uyarlanabilir hale getirmek istiyor.