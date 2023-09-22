Google, Android 14 QPR1 ile Pil Döngüsü Özelliğini Kullanıcılara Sunuyor

Google, Android 14 QPR1'in ilk beta sürümünü kullanıcılara sunarak Android Pil Döngüsü özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının bataryasının kaç kez şarj döngüsü tamamladığını ve üretim tarihini görebilecekler.

Google, Android işletim sistmei için yeni bir güncellemesini duyurdu. Bununla birlikte Android 14 QPR1'in ilk beta sürümü kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin sunulmasıyla birlikte Android kullanıcılarını sevindirecek özellik ortaya çıktı. İşte karşınızda Android Pil Döngüsü özelliği!

Android'de pilin üretim tarihini görmek mümkün olacak!

Google, bazı Android kullanıcıları için Android 14 QPR1 (Quarterly Platform Release) sürümünü sundu. Bununla birlikte sürümde yer alan bazı yenilikler dikkat çekti. Bunlardan en ilgi göreni ise "Pil Döngüsü" bölümü oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Pil Döngüsü bölümü, telefondaki bataryanın kaç kez şarj döngüsü tamamladığını kullanıcılara gösterecek. Bunun yanı sıra pilin üretim tarihi ve şarj döngüsü sayısı gibi önemli bilgiler bu bölümde yer alacak.

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Bu bilgiler sayesinde ise kullanıcılar pilin kaç yaşında olduğunu ve geçirmiş olduğu süreçler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Özellikle son zamanlarda akıllı telefonlar için en önemli detay pil bilgisi oluyor. Bu açıdan bakıldığında bu özellik için geç kalındığını dahi söylemek yanlış olmaz.

Kullanıcıların bu bölüme erişmek içim yapması gerekenler şu şekilde:

İlk olarak telefonunuzun Ayarlar kısmına girin.

Ardından karşınıza çıkan Telefon Hakkında bölümüne tıklayın.

Son olarak ise Pil Bilgisi kısmından istediğiniz bilgilere erişmeniz mümkün.

Söz konusu güncelleme şu anlık sadece Pixel telefonlarda yer alıyor. İlerleyen zamanlarda diğer Android telefonlara gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak Google'ın bu adım her türlü Android telefonlar için oldukça önemli bir gelişme olarak bulunuyor. Söz konusu özellik şimdilik şu modellerde yer alıyor:

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

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