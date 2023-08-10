Google, Android 14 ile güvenlik önlemlerini güçlendiriyor

Google, Android 14'ün Beta 4 sürümüyle birlikte güvenlik önlemlerini daha da güçlendirdi. Yeni özellikler arasında 2G bağlantısını devre dışı bırakabilme ve hücresel bağlantı için şifre gerektirme özelliği bulunuyor.

Google, Android 14 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İşletim sisteminin hem tasarım hem de özellik bakımından birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerden Android 14, Beta 4'ün yayınlamasıyla birlikte dikkatleri çekti. Bununla birlikte de Google'ın Android 14 ile tüm güvenlik önlemlerini aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Android 14, 2G'yi devre dışı bırakmanızı sağlayacak!

Günümüzde siber tehditler gelişmeye ve artmaya başladı. Bununla birlikte de tehditlere karşı korunma zorunluluğu da ortaya çıkıyor. Her geçen gün genişleyen mobil teknoloji alanıyla Google ise hücresel ağların oluşturduğu güvenlik açıklarını fark etti ve önlemler için adım attı.

Söz konusu önlemler geçtiğimiz gün Android 14'ün Beta 4 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bu sürümde Google'ın güvenlik önlemlerini daha da güçlendirdiğini görüyoruz. Peki, yeni güvenlik özellikleri neler?

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En önemli değişikliklerden biri 2G bağlantısını devre dışı bırakabilme özelliği oluyor. Bu bağlantı teknolojisi günümüzde aktif olarak kullanılmıyor ancak akıllı telefonlarda varlığını da sürdürmeye devam ediyor. Burada asıl sorun 2G'nin daha az güvenli bir ağ olması ve kolayca saldırıya uğraybilmesi.

Android 14 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar sadece 2G'yi kapatarak dahi güvenliği artırma şansına sahip oluyor. Bir diğer güvenlik özelliği ise hücresel bağlantı için şifre gerektirme özelliği. Bu özellik, bağlı olduğunuz ağ şifrelemeyi desteklemese bile ses ve SMS trafiğinizin her zaman şifreli olacağını gösteriyor. Böylece saldırganların iletişiminizi kesmesi daha da zor hale gelecek.

Tüm bunların yanı sıra Android 14, ek olarak başka güvenlik geliştirmesine de sahip olacak. Bunlardan biri de parolalarınızı ya da diğer hassas verilerinizi çalmaya çalışan kötü yazılımlara karşı yeni bir koruma. Ayrıca yeni işletim sistemi, verilerinizin uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığını kontrol etmenizi sağlayan yeni özellikler de içeriyor.

Peki, siz Android 14 güvenlik önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başka hangi özellikler gelmeli? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!