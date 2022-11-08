Google, Android 13 güncellemesini yayınladı!

Google, klasik bir şekilde her ayın ilk pazartesi gününde olduğu gibi Android güncellemesini paylaştı.

Google, Pixel cihazlarla birlikte Android 13 sürümünü piyasaya sürmüştü. Bazı yeniliklere ev sahipliği yapan Android 13 doğal olarak bazı hataları da beraberinde getirdi. Google, klasik bir şekilde her ayın ilk pazartesi gününde olduğu gibi Android güncellemesini paylaştı.

Android 13 Kasım ayı güncellemesi yayınlandı

Google, Pixel telefonları için Kasım ayı güncellemesini geçtiğimiz gün yayınladı. Kasım ayı güncellemesi, Android 13 QPR1 adı ile açık beta testinde olan Aralık ayında yapılacak büyük güncelleme paketinden önceki son hata güncellemesi olarak nitelendirilebilir.

Kasım ayı ile birlikte yayınlanan güncellemenin yakın zamanda güncel bütün Pixel cihazlara gelmesi bekleniyor. TP1A.221105.002 kod adı ile sunulan güncelleme yakın zamanda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro hariç tüm cihazlara gelecek. Pixel 7 ve 7 Pro ise TD1A.221105.001 güncellemesini alacak.

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Yeni güncelleme telefonlarda yaşanan belli başlı sorunlar üzerine yoğunlaşıyor. Pixel 6, 6 Pro ve 6a'da belirli uygulamalar yüklenirken artan güç tüketimine neden olan sorunun yeni güncelleme ile birlikte çözülmesi bekleniyor.

Diğer yandan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da Fotoğraflar uygulamasının bazı düzenleme özelliklerini kullanırken çökmesine neden olan bir sorun da güncellemede ele alınıyor. Bunun yanı sıra Pixel 7 ve 7 Pro'da ekranın güç harcama seviyesi de optimize edilecek.

Pixel cihazlar Aralık ayında ise uzun zamandır test edilen ve şu anda açık beta testinde olan QPR1 güncellemesine kavuşacak. Bu sürüm ile birlikte Android 13'te meydana gelen birçok sorun ve hata düzeltilecek. Büyük yama öncesinde Google arada bir başka küçük yama daha yayınlayabilir.

Elektronik aletlerdeki yeni işletim sistemleri ilk etapta her zaman sancılı bir süreçten geçiyor. Android 13'ün de şu an bunu yaşadığını söylemek mümkün. Peki siz yeni Android 13 ve yapılan güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.