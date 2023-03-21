Google'a bir darbe daha: Amazon web tarayıcısı yolda!

Microsoft'un Bing tarayıcısına ChatGPT desteği eklemesiyle büyük darbe alan Google, yeni bir rakip daha kazanıyor olabilir. Sosyal medyada çıkan son sızıntılar, Amazon'un kendi internet tarayıcısını geliştirmek istediğini ortaya koydu. Amazon web tarayıcısı nasıl olacak?

Amazon, web tarayıcısı için kullanıcılara soru soruyor

Google Chrome uzun yıllardır internet tarayıcıları arasında popülerliğini koruyor. Ancak bazı kullanıcılara gönderilen bir ankete göre Amazon, kendi web tarayıcısını geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu, e-ticaret devinin geniş kullanıcı yelpazesi düşünüldüğünde, oldukça dikkat çeken bir proje olacak.

Anket kapsamında Amazon, kullanıcılarının yeni bir tarayıcıda neler bekleyeceğini sorguluyor. Yöneltilen sorular arasında senkronizasyon, gizlilik, alışveriş seçenekleri, metinden konuşmaya arama, uzantılar ve çerez engelleme gibi özellikler bulunuyor.

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Anket kapsamında sorulan soruların hepsi, modern bir web tarayıcısında yer alması beklenen özelliklerin başında geliyor. Ancak Amazon'un, mobil uygulamalar için yeni bir özellik üzerinde de çalışıyor olabileceğini unutmamak lazım.

Bu anket, Amazon'un web tarayıcıları hakkındaki ilk projesi değil. 2011 yılında e-ticaret devi, şirketin diğer ürünlerine odaklanan Silk Browser'ı piyasaya sürdü. Tamamen bağımsız bir tarayıcı olmayan bu uygulama, e-ticaret üzerine aramaları ele alıyordu.

Ancak Amazon'un artık Google Chrome ve diğer tarayıcılar ile yarışacak, tam teşekküllü bir alternatif üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu konuda AWS, Prime ve e-ticaret özelliklerini ön plana çıkarabileceği düşünülüyor.

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