Google'a Avrupa Birliği'nden 2,4 Milyar Euro Ceza

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın, alışveriş konusunda kendi hizmetlerini ön plana çıkararak, yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’ne (AB) 2,4 milyar euro ceza ödemesi kesinleşti.

Bu, AB tarafından şu ana kadar verilen en yüksek kesinleşmiş para cezası.

Google, benzer bir gerekçeyle Türkiye'de Rekabet Kurulu tarafından da 482 milyon lira para cezasına çarptırılmıştı.

AB’nin en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, birliğin 7 yıl önce verdiği para cezasına, arama motoru Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından yapılan itirazı karara bağladı.

Mahkeme, Google'ın arama sonuçlarında kendi alışveriş hizmetini ön plana çıkararak, ürün karşılaştırma sonuçlarını rakip firmalara zarar verecek şekilde davrandığını karar verdi.

Adalet Divanı, yetkinin kötüye kullanılması nedeniyle AB tarafından verilen 2,4 milyar euro cezanın yerinde olduğunu ve Google'ın bu parayı ödemesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu, 2017’de Google'ın arama sonuçlarında kendi alışveriş hizmetini ön plana çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, kullanıcıların Google üzerinde yaptıkları aramalarda, sayfanın üst kısmında Google Alışveriş sonuçlarıyla karşılaştıkları saptanmıştı.

Google'ın, üst sıralarda yer almak için kendisine para ödeyen şirketlerin ürünlerini aramalarda öne çıkardığı belirtilmişti.

AB yönetimi Google'ın, fiyat karşılaştırması yapan diğer rakiplerinin sonuçlarına daha alt sıralarda yer verdiği ve arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle, teknoloji devine rekor miktarda para cezası vermişti.

Bu kararı "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Google'ın ana şirketi Alphabet, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Google, hakkındaki iddiaları reddederek, 2017 yılında AB mevzuatına uyum sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını savundu.

Ancak Adalet Divanı'nı bu konuda ikna edemedi.Bu nedenle Google'ın, şu ana kadar verilen kesinleşmiş en yüksek para cezası olan 2,4 milyar euroyu ödemesine karar verildi.

Avrupa Tüketici Dernekleri Birliği (BEUC), mahkemenin aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu bildirdi. BEUC’e göre, Google, rakip sitelerdeki daha ucuz ürünlere ve yararlı ürün bilgilerine erişimi engelleyerek, milyonlarca Avrupalı tüketiciye zarar verdi.

Android'e verilen ceza inceleniyor

AB Komisyonu 2018 yılında da Google'a ait Android işletim sisteminin gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar euro para cezası vermişti.

Adalet Divanı, Google'ın bu konuda yaptığı itirazı da inceliyor. Mahkemenin bu konudaki kararının da önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

AB yönetimi Haziran 2023'te de, çevrimiçi reklamlar konusunda pazar hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlamıştı. Bu konuyla ilgili inceleme de halen devam ediyor.

ABD merkezli arama motoru Google, benzer gerekçelerle bu yıl Türkiye'de de para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurulu, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatlarını karşılaştırma hizmetlerinde, rakiplerine oranla avantaj sağladığının belirlendiğini açıkladı.

Bu nedenle Rekabet Kurulu tarafından Google'a, 482 milyon lira para cezası verildi.

ABD yargısı da, geçen ay Google'ın pazardaki hakim konumunu yasa dışı olarak kullandığına karar verdi. ABD Başsavcısı'na göre "Amerikan halkı için tarihi bir zafer" olan bu karar sonucu Google'a verilecek ceza henüz açıklanmadı.

Avrupa Adalet Divanı'ndan bir karar da Apple aleyhine Avrupa Adalet Divanı, Salı günü aldığı bir diğer kararda da, bir başka ABD firması olan Apple’ın yıllardır İrlanda'da haksız vergi indirimlerine maruz kaldığına hükmetti.

Mahkeme, bu nedenle Apple'ın, İrlanda'ya 13 milyar euro civarında vergi ödemesi gerektiğine karar verdi.

Apple, 1991 ve 2007 yıllarında İrlanda makamları ile yaptığı anlaşmalar uyarınca, yıllarca vergi indiriminden yararlandı.

AB Komisyonu, 2016 yılında, İrlanda tarafından tanınan vergi imtiyazının, "Apple yararına yasa dışı devlet yardımı" anlamına geldiğini belirtti.

AB yönetimi, merkez ofisi İrlanda dışında bulunan şirketin, hukuka aykırı olarak verilen yaklaşık 13 milyar euroluk yardımı geri ödemesini istedi.

İrlanda hükümeti ve Apple, bu karara itiraz etti. Avrupa Adalet Divanı, temyiz sonucu, AB Komisyonu'nun gerekçesini haklı bularak, Apple'ın aldığı yardımları geri ödemesine karar verdi.