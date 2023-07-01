Gökyüzü Gözlem Etkinliği Antalya Saklıkent'te Gerçekleştirilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, her yaştan gökyüzü meraklısının bir araya geldiği 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği'nin bu yıl 10-13 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'teki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, her yaştan gökyüzü meraklısının bir araya geldiği 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği'nin bu yıl 10-13 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'teki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkıları ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda yapılacak. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, resmi web sayfası 'gozlem.tug.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek. Etkinliğe katılacak 1000 kişi kurayla belirlenecek.