Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 10-13 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, her yaştan gökyüzü meraklısının bir araya geldiği 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği'nin bu yıl 10-13 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'teki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, her yaştan gökyüzü meraklısının bir araya geldiği 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği'nin bu yıl 10-13 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'teki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkıları ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda yapılacak. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, resmi web sayfası 'gozlem.tug.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek. Etkinliğe katılacak 1000 kişi kurayla belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Milli Uzay Programı'yla birlikte gökyüzü gözlem etkinliklerinin çok daha kıymetli hale geldiğini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi: "Tek bir gencimizin, bir çocuğumuzun dahi bu etkinliklerimizden ilham alarak uzayı sevmesi, belki gelecekte Türkiye'nin önemli uzay sistemlerini geliştiren bilim insanlarından birisi olmasına vesile olacak. Milli teknoloji hamlesinin eserlerinden olan metre altı gözlem uydumuz İmece'yi bu yıl uzaya fırlattık, ilk görüntüleri de kamuoyuyla paylaştık. Haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da yakın zamanda fırlatacağız. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzu belirledik. 2023 yılı Türkiye'nin artık güçlü şekilde 'uzayda varım' dediği bir yıl oluyor."