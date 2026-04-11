Haberler

Bursa'da Öğrenciler GUHEM'de uzayın derinliklerine yolculuk yaptı

Bursa'da Öğrenciler GUHEM'de uzayın derinliklerine yolculuk yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, çocukların bilime olan ilgisini artırmak amacıyla eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Minikler, uçak simülatörleri ve uzay yolculuğu deneyimleri ile havacılık ve uzay bilimlerini keşfediyor.

Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), çocuklara erken yaşta bilim sevgisi aşılamaya devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurgulanan merkezde düzenlenen "Uzay-Havacılık Minikler Kulübü" etkinliklerinde İbrahim Uyar İlköğretim okulu 1'inci sınıf öğrencileri, özel hazırlanan Çocuk Galerisi'nde eğlenerek öğreniyor. Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda farkındalık oluşturan merkezde bilim iletişimcileri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde minikler; uçak simülatörü sayesinde kokpitten motora kadar uçağın tüm bölümlerini tanırken, pilot ve kabin görevlisi gibi rollere girerek havacılık mesleklerini deneyimledi.

Gökyüzünün derinliklerine yolculuk

Programın ikinci bölümünde ise uzay yolculuğuna çıkan çocuklar, roket düzeneğiyle astronotların ekip çalışmasını keşfetti. Teleskoplarla Güneş Sistemi'ni inceleyen minikler, atölye çalışmalarıyla adeta gökyüzünün derinliklerine yolculuk yaptı. Bilimi eğlenceyle buluşturan bu etkinlikler, geleceğin bilim insanlarına ilham olmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Fotoğrafları tartışılmıştı! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman isyan etti

Fotoğrafları tartışılmıştı! 'Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si isyan etti
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt