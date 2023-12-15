GOG Yıllık Kış İndirimleri Başladı, Ücretsiz Oyunlar da Dağıtılıyor

GOG, binlerce oyunda indirimler sunan yıllık kış indirimlerini başlattı. Promosyonun bir parçası olarak GOG, oyunculara kütüphanelerine ekleyebilecekleri beş ücretsiz oyun da verecek. Kış indirimlerinin ilk ücretsiz yapımı Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager oldu.

GOG, binlerce oyunda indirimler sunan yıllık kış indirimlerini başlattı. Promosyonun bir parçası olarak GOG, oyunculara kütüphanelerine ekleyebilecekleri beş ücretsiz oyun da verecek. Bu yapımlardan ilki platformda erişime açıldı.

GOG ücretsiz oyunu Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Kış indirimlerinin ilk ücretsiz yapımı Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager oldu. 19,99 dolara satılan rogue benzeri yapım, oyuncuların zindan yönetimi simülasyonuna tabi tutuyor. GOG bültenine kaydolanlar oyunu 16 Aralık'a kadar ücretsiz olarak alabilecek.

Career of a Dungeon Manager aslında zindan keşfi heyecanını yönetim simülasyonu ile birleştiriyor. Oyuncular hem zindanlarda dolaşıp macera yaşayacak, hem de zindanları yönetecek. Buna göre Legend of Keepers'ta zindan keşfi ve yönetim seçenekleri arasında denge kurmanız gerekiyor.

kış indirimleri 6 binden

Ücretsiz oyuna ek olarak, GOG'un kış indirimleri 6 binden fazla yapımı etkiliyor. En büyük indirimlerden bazıları XCOM 2, Mirror's Edge ve Divinity gibi oyunları kapsıyor. Yüzde 90'a varan indirimler sunan platform; Psychonauts 2, Dragon Age serisi ve Warhammer 40K paketlerde ise yüzde 80'lik kampanya başlattı.

Career of a Dungeon Manager'ın 16 Aralık'a kadar ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Kış indirimleri sürecince beş yapımın dağıtılacağını ve tamamının farklı kategorilerden olacağı ifade edildi.

GOG'un kış indirimi oyunculara koleksiyonlarını genişletmek veya yeni türler denemek için büyük bir fırsat sunuyor. Bedava oyunlar ve indirimli yapımlar ile kış fırsatlarını takip etmenizi öneriyoruz.

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