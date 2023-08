God of War Serisinin Yeni Oyunu Geliştirilmeye Başlandı İddiası

Dünyanın en iyi oyun serilerinden biri olan God of War için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Aksiyon-macera serisinin son oyunu Ragnarök, geçtiğimiz yılın sonunda çıkmış olmasına rağmen, yeni yapımın geliştirmeye girdiği iddia edildi.

Dünyanın en iyi oyun serilerinden biri olarak görülen God of War için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Aksiyon-macera serisinin son oyunu Ragnarök, geçtiğimiz yılın sonunda çıkmış olmasına rağmen, yeni yapımın geliştirmeye girdiği iddia edildi.

Yeni God of War oyunu geliştirilmeye başlanmış olabilir

God of War'ın geliştiricisi olan Santa Monica, yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamış görünüyor. Sony'ye ait olan stüdyo, bu hafta yeni bir iş ilanı açtı. İlanda, başvuran kişiden "God of War (2018) ve God of War Ragnarök (2022) hakkında bilgi sahibi olmasının" istenmesi gözlerden kaçmadı.

Santa Monica'nin yeni iş ilanı Savaş Tasarımcısı başlığıyla açıldı. Bu da yeni yapımın çok daha farklı savaş deneyimleri sunabileceğini gösteriyor. İlanda, adayın savaş sistemleri, mekanikleri ve düşmanları hakkında bilgili olması isteniyor.

İş ilanı, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Ragnarök'ten sonra yeni bir GoW oyunu geliştirildiğinin ilk göstergesi. Ragnarök'ün yaratıcı yönetmeni Cory Barlog daha önce stüdyonun birkaç proje üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. İlan ise özellikle "son God of War oyunları" hakkında deneyimli olma şartını koşuyor.

Ancak yeni yapımın hikayesi veya hangi mitolojiye odaklanacağı henüz belli değil. İskandinav hikayesinin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir ortam ve mitolojinin öne çıkması muhtemel görünüyor. Ragnarök'ün oyun direktörü Eric Williams, God of War serisini benzer bir çizgide yürütmek istediklerini ifade etmişti.

