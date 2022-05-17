Göbeklitepe'yi 1500 Yıl Kullanıp Sonra Nedense Kapatmışlar'

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

Gazeteci-yazar Satmış, Radyo Gar'daki programda Göbeklitepe'nin esrarını açıkladı:

"M.Ö. 10 bininci yıllardan yapıldığını düşünürsek, Göbeklitepe M.Ö. 8500'lere kadar kullanılmış. Yani 1500 yıl kadar kullanılmış. Sonra kapatalım diye karar almışlar. Nedense."

"Böyle bir yapıyı kapatmak daha zor. 20 dairesel yapının kapatılmasının ne kadar zor olduğunu siz anlayın."

"TAŞ ÇAĞININ TANRILARI..."

"Göbeklitepe'nin de içinde bulunduğu ve hala toprak altında olan toplam 20 dairesel yapı… Muhtemelen bir dini kompleks."

"Yani yılın belli dönemlerinde geliyorlardı. Çok sayıda yiyecek, kap kalıntıları bulundu burada. Hatta ilk biranın burada içildiği tespit edilmiş. Yılın belli dönemlerinde burada buluşup ayinler yapmışlar."

"Alman arkeolog Klaus Schmidt de bakın ne demiş: Buradaki dikilitaşlar T şeklinde. Taştan yapılmış insan sembolleri ancak yüzleri yapılmamış. Bu bize bunların bu dünyadan gelmediğini anlatıyor. İnsan biçimli bu taşlar başka dünyayı simgeliyor.

Bu yüzden yüzlerini yapmamışlar. Nasıl olduklarını bilmiyoruz. Belki de bu taşlar düşünceleri simgeliyordu. ya da taş çağının tanrılarını.

Bunlar günlük yaşam için yapılmamış. Felsefi ve dini düşüncelerle yapılmış. Bu insan bilincini aşan doğa üstü dünyalarını gösteriyor. Bence burayı korkuyla dini amaçla yapmışlar. Benim inancıma göre onlar burada ilk tanrısal varlıklarını anlatmaya çalışmışlar bu taşlarla."

"GÖBEKLİTEPE BİR TAPINAK, KUŞKUM YOK"

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Space Mag Türkiye / Teknoloji