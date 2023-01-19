Globale gelmek için gün sayan OnePlus 11 hakkında yeni gelişme!

OnePlus 11 modelinin global varyantı CPH2447 ve CPH2449 model numaralarıyla BIS ve SIRIM veri tabanlarında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de kullanıcıların karşısına çıkan ve sadece 12 saat gibi kısa bir sürede şirketin ön satış rekorunu kıran OnePlus 11 önümüzdeki ay globale de gelecek. Peki amiral gemisi özelliklerine rağmen sınıfında uygun fiyatlı kabul edilen cihazın global sürümü nasıl bir performans sunacak? Kısa bir süre önce cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

OnePlus 11'in global sürümü BIS ve SIRIM veri tabanında

OnePlus 11'in global lansmanı 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve birkaç gün sonra da genel satışı başlayacak. Akıllı telefonun global varyantı CPH2447 ve CPH2449 model numaralarıyla BIS ve SIRIM veri tabanlarında ortaya çıktı.

OnePlus 11; 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panele sahip. Aynı zamanda ekranda delikli tasarım ve Dolby Vision desteğinin bulunduğunu belirtelim.

OnePlus 11 inceleme!

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilen yongada 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriliyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensörlere ev sahipliği yapan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Akıllı telefonda 12/16 GB LPDDR5x RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 dahili depolama seçenekleri mevcut. Öte yandan modelde oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak VC sıvı soğutma sistemi de yer alıyor. Son olarak 100W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik pilden beslendiğini ve çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi özelliklerle birlikte geldiğini belirtelim.

Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 16 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensör

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