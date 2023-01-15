Globaldeki Xiaomi 12 modelleri için MIUI 14 müjdesi!

Kısa bir süre önce 11 telefona daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 son olarak Xiaomi 12 için yayınlandı.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Android 13 tabanlı MIUI 14 an itibariyle globaldeki kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Yeni yapı, birçok yeniliği beraberinde getiriyor ve önceki sürümlere kıyasla daha optimize bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Yeni sürüm son ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 12 için geldi.

Xiaomi 12 MIUI 14 güncellemesi aldı

Xiaomi 12'nin Çin sürümü geçtiğimiz günlerde MIUI 14 güncellemesini aldı. Şimdi ise sıra cihazın Global ROM'unu çalıştıran versiyonunda. Yeni sürüm, V14.0.2.0.TLCMIXM yapı numarasıyla geliyor ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 4,4 GB boyutunda.

İlk etapta Mi Pilot'lar için gelecek yeni güncelleme herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak. Öte yandan ilerleyen dönemlerde cihazın diğer sürümleri için benzer bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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