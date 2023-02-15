Globaldeki en hızlı Android telefonlar ortaya çıktı!

AnTuTu, globalde ocak ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

AnTuTu, akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslıyor ve elde ettiği sonuçları her ay kullanıcılarla paylaşıyor. Bu sayede hangi telefonun nasıl bir performans gösterdiğine dair fikir sahibi olabiliyoruz. Son olarak ocak ayının globaldeki en hızlı Android telefonlar listesi paylaşıldı. İşte ayrıntılar!

Ocak ayının en hızlı Android telefonlar listesi – Global

AnTuTu'nun ocak ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran şirket; bu ayki listede 10 modelin 9'unda karşımıza çıkmayı başardı. Buna göre ocak ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Vivo X90 Pro+ oldu. Toplamda 1 milyon 283 bin 893 puan alan telefonu 1 milyon 272 bin 580 puanlı iQOO 11 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 112 bin 92 puanla Legion Y70 oldu. Bir sonraki sırada karşımıza çıkan model Redmi K50 Ultra. 1 milyon 93 bin 516 puana sahip telefonun ardından beşinci sırada 1 milyon 66 bin 439 puanla ZenFone 9 geliyor.

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İşte ocak ayının globaldeki en hızlı 10 Android telefonu:

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 283 bin 893 puan

iQOO 11 – 1 milyon 272 bin 580 puan

Lenovo Legion Y70 – 1 milyon 112 bin 92 puan

Redmi K50 Ultra – 1 milyon 93 bin 516 puan

ZenFone 9 – 1 milyon 66 bin 439 puan

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 62 bin 46 puan

Red Magic 7 – 1 milyon 48 bin 268 puan

iQOO Neo 7 – 1 milyon 34 bin 708 puan

Galaxy Z Fold 4 – 1 milyon 4 bin 226 puan

Xiaomi 12 Pro – 986 bin 518 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.