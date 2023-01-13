Globalde MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu!

Geçtiğimiz ay düzenlenen Xiaomi etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulan Android 13 tabanlı MIUI 14 halihazırda uyumlu modellere gönderilmeye devam ediyor. Tabii burada yeni sürümün öncekilerdeki gibi Çin ve global olarak ikiye ayrıldığını belirtmekte fayda var. Zira yeni yapı Çin'de tanıtılsa da henüz globaldeki kullanıcılara sunulmadı. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Zira şirket çok yakında konu ile ilgili gerekli adımları atacak. Bu kapsamda globalde MIUI 14 alacak ilk modeller de ortaya çıktı.

Globalde MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri

Xiaomi, halihazırda Çin'deki modellerini Android 13 tabanlı MIUI 14'e geçirmeye devam ediyor. Yakında global sürümün de tanıtılmasıyla kapsamlı bir güncelleme süreci başlayacak. Bu kapsamda şirkete yakın kaynaklardan Xiaomiui, globalde yeni yapıyı alacak ilk modelleri paylaştı. Bu cihazların güncellemeleri an itibariyle hazır durumda ve önümüzdeki günlerde dağıtım başlayacak.

Xiaomi 12 Pro V14.0.7.0.TLBEUXM, V14.0.5.0.TLBMIXM (zeus)

Xiaomi 12 V14.0.5.0.TLCEUXM, V14.0.2.0.TLCMIXM (cupid)

Xiaomi 12T V14.0.2.0.TLQEUXM, V14.0.1.0.TLQMIXM (plato)

Xiaomi 12 Lite V14.0.1.0.TLIMIXM (taoyao)

Xiaomi 11 Ultra V14.0.1.0.TKAEUXM (star)

Xiaomi 11 V14.0.1.0.TKBEUXM (venus)

Xiaomi 11 Lite 5G NE V14.0.4.0.TKOEUXM, V14.0.2.0.TKOMIXM (lisa)

Xiaomi 11 Lite 5G V14.0.4.0.TKIEUXM, V14.0.2.0.TKIMIXM (renoir)

Xiaomi 11T V14.0.3.0.TKWMIXM (agate)

POCO F4 GT V14.0.1.0.TLJMIXM (ingres)

POCO F4 V14.0.2.0.TLMEUXM, V14.0.1.0.TLMMIXM (munch)

POCO F3 V14.0.1.0.TKHEUXM (alioth)

POCO X3 Pro V14.0.1.0.TJUMIXM (vayu)

Redmi Note 11T Pro / POCO X4 GT V14.0.1.0.TLOMIXM (xaga)

Redmi Note 11 Pro+ 5G V14.0.1.0.TKTEUXM, V14.0.1.0.TKTMIXM (pissarro)

POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite için MIUI 14 yayında!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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