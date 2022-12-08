Globalde en hızlı orta segment telefonlar açıklandı

AnTuTu, kasım ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Gün geçtikçe yeni bir modelin satışa çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama platformları kritik bir öneme sahip. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları ve eksilerini görebiliyoruz. Son olarak kasım ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

Temmuz ayının en hızlı orta segment telefonlar listesi

AnTuTu'nun kasım listesine bakarsak ABD'li yarı iletken firması Qualcomm'un önde olduğunu söylemek mümkün. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G işlemcisiyle gelen iQOO Z5 oldu. Toplamda 560 bin 659 puan alan cihazı, 552 bin 284 puanlı Honor 70 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 545 bin 244 puanlı Realme GT Master yer alırken, dördüncü sırada 540 bin 632 puanlı Vivo T1 Pro 5G karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 534 bin 640 puanlı Realme Q3s bulunuyor.

Apple'ın globaldeki en hızlı cihazları belli oldu!

İşte kasım ayının globaldeki en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z5 – 560 bin 659 puan

Honor 70 – 552 bin 284 puan

Realme GT Master – 545 bin 244 puan

Vivo T1 Pro 5G – 540 bin 632 puan

Realme Q3s – 534 bin 640 puan

Xiaomi 11 Lite – 530 bin 421 puan

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 522 bin 306 puan

Galaxy A73 5G – 513 bin 583 puan

Huawei Nova 9 – 507 bin 934 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.