Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu! İşte ilk 10

AnTuTu, globalde temmuz ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak AnTuTu, globalde temmuz ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Temmuz ayının en hızlı Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun temmuz ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran şirket; bu ayki listede 10 modelin 9'unda karşımıza çıkmayı başardı.

AnTuTu'ya göre temmuzun en hızlı Android amiral gemisi telefonu Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alan ROG Phone 6 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 114 bin 647 puan alan cihazı 1 milyon 89 bin 919 puanlı Asus ZenFone 9 takip etti.

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Listenin üçüncüsü 1 milyon 49 bin 883 puanlı Red Magic 7 oldu. İlk üç cihazda olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'le gelen telefonun ardından yine aynı yonga setinden güç alan Black Shark 5 Pro takip etti. 1 milyon 29 bin 803 puan alan akıllı telefonun ardından beşinci sırada vivo X80 karşımıza çıkıyor.

İşte temmuz ayının en hızlı 10 Android telefonu:

ROG Phone 6 Pro – 1 milyon 114 bin 647 puan

Asus ZenFone 9 – 1 milyon 89 bin 919 puan

Red Magic 7 – 1 milyon 49 bin 883 puan

Black Shark 5 Pro – 1 milyon 29 bin 803 puan

vivo X80 – 1 milyon bin 400 puan

Motorola Edge 30 Pro – 991 bin 703 puan

vivo X80 Pro – 988 bin 693 puan

Xiaomi 12 Pro – 985 bin 527 puan

POCO F4 GT – 980 bin 588 puan

Redmi K50 Gaming – 955 bin 222 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.