Gibi severler üzgün: Exxen ve Exxenspor fiyatları zamlandı!

Exxen ve Exxenspor fiyatlarına zam geldi. Buna göre en ucuz Exxen üyeliği 64.90 TL değil. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin en popüler dijital içerik platformlarından biri olan Exxon, fiyatlarına zam yaptı. Kısa süre öncesine kadar reklamsız Exxen için aylık 64.90 TL, reklamsız Exxenspor için aylık 144.90 TL şirket, fiyatlarını artırdı. İşte İşte Exxen zammı ile ilgili detaylar…

Exxen fiyatları zamlandı, en ucuz üyelik artık 70 TL'yi aştı!

Exxen'den kullanıcıları üzen bir haber geldi. Gibi gibi popüler dizilerin yer aldığı ve Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa müsabakaların yayıncısı olan platforma zam geldi. İşte yeni güncellenen Exxen fiyatları…

PaketEski fiyatYeni FiyatReklamlı Aylık Exxen64.90 TL84.50 TLReklamsız Aylık Exxen89.90 TL116.90 TLReklamlı Yıllık Exxen54.90 TL X 12 = 658.80 TL70.40 TL X 12 = 844.80 TLReklamsız Yıllık Exxen74.90 TL X 12 = 898.80 TL97.40 TL X 12 = 1168.80 TLReklamlı Aylık Exxenspor144.90 TL188.50 TLReklamsız Aylık Exxenspor169.90 TL220.90 TLReklamlı Yıllık Exxenspor119.00 TL X 12 = 1428.00 TL157.00 TL X 12 = 1884.00 TLReklamsız Yıllık Exxenspor139.00 TL X 12 = 1668.00 TL184.00 TL X 12 = 2208.00 TL

Aslında Exxen, uzun zamandır fiyatlarıyla olduğu kadar içerik kütüphanesinin zayıflığı ile gündemde. Her ne kadar Gibi, Konuşanlar ve Avrupa maçları platform için ciddi birer değer de olsa, kullanıcılar sürekli izleyecek içerikler bulmakta zorlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Exxen zam oranları sizce fazla mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.