Ghostrunner 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Gamescom Open Night Live kapsamında Ghostrunner 2 duyuruldu. Cyberpunk tarzı aksiyon-macera oyunu, 26 Ekim'de çıkacak. İlk oyundan bir yıl sonrasını konu alan Ghostrunner 2, PC, PS5 ve Xbox Series X|S için satışa sunulacak.

Gamescom Open Night Live kapsamında bir dizi oyun görücüye çıktı. Bu yapımlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi ise Ghostrunner 2 oldu. Cyberpunk tarzı bir dünyada geçen aksiyon-macera oyunu, 26 Ekim'de erişime açılacak.

Ghostrunner 2 konusu, platformları ve fiyatı

İlk olarak 2020'de çıkış yapan Ghostrunner, fütüristik dünyasıyla büyük ilgi toplamayı başardı. Üç yılın ardından ise beklenen devam oyunu resmen görücüye çıktı. 26 Ekim'de oynanabilir olacak Ghostrunner 2; PC, PS5 ve Xbox Series X|S için sunulacak.

Ghostrunner 2, ilk oyundaki olaylardan bir yıl sonrasını ele alacak. Baş kahraman Jack'in hikayesini anlatmaya devam edecek aksiyon yapımına, motosiklet savaşları gibi birçok unsur daha eklenecek. Böylece aksiyon son gaz devam edecek.

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Gamescom'da yayınlanan fragmanda, ana karakterimiz Jack'in başına neler geleceğinizi görüyoruz. Ayrıca 2020'de oyuna kıyasla düşmanlara karşı yeni beceri ve yetenekler sergilemesi de gözlerden kaçmıyor.

En önemli eklemelerden biri ise seride ilk kez oynanabilir olacak olan motosiklet savaşı olacak gibi duruyor. Bu, fütüristik dünyada motosiklet sürerken aynı anda aksiyona tanıklık edebileceğiniz anlamına geliyor.

Ghostrunner 2 PC, PS5 ve Xbox Series X|S'de satışa sunulacak. Ön sipariş süreci de şu anda başlamış durumda ve 679 TL'den başlıyor. Oyunun; Sandart, Deluxe ve Brutal Edition olmak üzere üç sürümü bulunuyor.

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