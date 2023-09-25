Gezegen Kongresi Bursa'da Başladı

Uzay Kaşifleri Derneği tarafından düzenlenen Gezegen Kongresi, Bursa Uludağ'da başladı. Kongrede dünyaca ünlü astronotlar deneyimlerini paylaşacak ve uzay farkındalığını artırmak için çalışmalar yapacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları da etkinlikler kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak.

Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen "Planetary Congress" (Gezegen Kongresi) Bursa Uludağ'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) ev sahipliğinde başladı.

Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilen kongrede 70'i aşkın dünyaca ünlü astronot deneyimlerini paylaşacak.

Kongrede, uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak. Etkinlikte, Kongrede, Artemis II göreviyle ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin "Gelecek Projeksiyonu" oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak.

Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ile "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar konuşma yapacak.

Kongrenin ana teması "İstikbal Göklerdedir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonun teması ise "İstikbal Göklerdedir" olarak seçildi.

Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

27 Eylül'de GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelecek.

BTSO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle organize edilen kongrenin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Uzay Kaşifleri Derneği Başkanı Reinhold Ewald'ın konuşmasıyla başladı.

Kongrenin ilerleyen günlerinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini aktaracak.