Getir, Alman rakibini satın alıyor!

Getir, bir süredir pazar hakimiyeti için mücadele verdiği Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak için masaya oturdu.

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden şirketler arasında yer alan Getir, pandemi dönemi ve sonrasında bazı kritik kararlar aldı. Şirket önce küçülmeye, ardından yeni pazarlara ve iş kollarına girmeye başladı. Bugün ise bir süredir rekabet halinde olduğu Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak istiyor.

Getir, Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak için masaya oturdu!

Getir, imar planına uymayan dağıtım mağazalarını farklı şekillerde değerlendirmeye devam ediyor. İlk olarak deposunu bir sanat galerisine çeviren şirket, ilerleyen dönemde Hollanda'nın de Pijp semtindeki deposunu süpermarkete çevirdi. Yani kötü koşullardan inovatif fikirler ile karlı çıkmayı başardı.

Bugün ise Almanya'daki en büyük rakibi olan Gorillas Technologies'i satın almak için başlattığı görülmelerin ileri adıma taşındığı, tarafların artık masaya oturma noktasına geldiği ortaya çıktı. Getir geçtiğimiz yılın sonlarında İngiliz startup Weezy'yi satın alırken, Gorillas da Fransız Frichtti'yi bünyesine kattı.

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Özellikle yurt dışından aldığı yatırımların ardından 7 Avrupa ülkesinin pazarına giriş yaparak büyüyen şirketin bugünkü değeri 12 milyar doları aşmış durumda. Bu satın alımın gerçekleşmesi durumunda ise İngiltere ve Almanya pazarlarını domine edeceğini söyleyebiliriz.

Buna ek olarak, Getir'in önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir alana yönlendiğini görebiliriz. Zira elinde oluşan veri bankası oldukça kıymetli. Bunu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, Yandex Haritalar ve Google Haritalar sürekli olarak verilerini güncel tutmaya çalışıyor.

Bunu da kullanıcıları sayesinde başarıyor. Trafik bilgisi ve yol yapım çalışmaları benzeri verileri çok kısa bir sürede elde edebiliyor. Fakat Getir'in sahip olduğu veriler çok daha değerli. Zira sürekli olarak şehrin tüm caddelerini ve sokaklarını karış karış dolaşan kuryeleri sayesinde tüm bilgileri olabilecek en hızlı şekilde elde ediyor.

Ayrıca otomobillerin giremeyeceği alanlar ve alternatif rota hesaplamaları konusunda da neredeyse rakipsiz olduğu için sahip olduğu verileri paylaşması için bile servet teklif edilebilir. Tabii bunu ilerleyen yıllarda daha net göreceğiz.

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