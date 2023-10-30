Teknoloji şirketi Getac'ın mobil iş istasyonu serisi 2023 Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Teknoloji şirketi Getac, X600 mobil iş istasyonu serisinin 2023 Tasarım Ödülü'nü kazandığını duyurdu. X600 serisinin; tasarım dili, malzeme yapısı ve genel sağlamlığın birleşimi nedeniyle ödül aldığı belirtildi.

Getac Teknoloji Şirketi Başkanı James Hwang, "Şirketin tasarım süreci müşterilerimizden ve onların her gün karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için teknolojimizi nasıl kullandıklarından büyük ölçüde etkileniyor. Bu ödülü almaktan gerçekten onur duyuyoruz ve gelecekte çok daha fazlasını kazanmayı umuyoruz" dedi. - İSTANBUL