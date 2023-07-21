Getac, dayanıklı mobil cihazlar ve tabletlerde lider olarak tanındı

Getac Technology Corporation, dünya çapında dayanıklı mobil cihazlar ve tabletlerde lider olarak adlandırıldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı James Hwang, müşterilere özel olarak uyarlanmış dayanıklı bilgisayar cihazları ve hizmetlerde lider olduklarını belirtti.

Getac, dünya çapında dayanıklı mobil cihazlar, tabletler ve PC'lerin IDC Marketscape değerlendirmelerinde lider olarak tanındı.

Dayanıklı teknolojinin önde gelen üreticisi Getac Technology Corporation, bugün iki yeni IDC MarketScape raporunda şirketi dayanıklı mobil cihazlar ve dayanıklı tablet ve pc'lerde dünya çapında lider olarak adlandırdığını duyurdu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı James Hwang "Bu sonuçların, Getac'in her müşteriye özel olarak uyarlanmış dayanıklı bilgisayar cihazları, yazılım, aksesuarlar ve profesyonel hizmetlerde standartları belirlemedeki liderliğinin daha da kanıtı olduğuna inanıyoruz ve operasyonel zorlukları her seviyede çözmek için müşterilerimizle proaktif olarak iş birliği yapıyoruz. Bu, cihazlarımızın zorlu koşulları başarıyla karşılamak üzere temelden tasarlandığı için toplam sahip olma maliyetini düşürmektedir" dedi. - İSTANBUL