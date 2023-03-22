Gerçekçi grafiklerin kapısını açan ışın izleme teknolojisi nasıl çalışıyor?

Akıllı telefonları sahip oldukları birçok özelliklerin yanı sıra birer oyun konsolu olarak da tanımlamak mümkün. Günümüzde birçok kullanıcı akıllı telefon tercihlerini oyun performansına göre yapıyor. Bu yüzden şirketler de akıllı telefon modellerinin performansını yeni teknolojiler ile artırmayı planlıyor.

Bilgisayarlardan sonra artık akıllı telefonlar da ışın izleme teknolojisine kavuşuyor

Son dönemde ekran kartlarında görmeye başladığımız 'ışın izleme' (ray tracing) teknolojisi oldukça popüler durumda. Bu yeni teknoloji bilgisayarların ardından artık akıllı telefonlara da ulaşmış durumda. Yeni ışın izleme teknolojisi sayesinde telefonların oyun performansı önemli oranda artış gösteriyor.

Teknolojinin bu yeni nimetinden yararlanan telefonlardan birisi de geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S23 ailesi oldu. Önceki nesile göre grafik birimi performansı yüzde 41 oranında artan Samsung'un amiral gemisi modelleri, Ray Tracing teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Galaxy S23 serisinin grafik birimi, ışın izleme teknolojisi ile mobil oyunlarda gölgeleri ve ışık yansımalarını çok daha gerçekçi bir şekilde sunmayı başarıyor.

Galaxy S23 serisine büyük bir güncelleme geliyor! Peki yenilikler neler?

Peki nedir bu Ray Tracing? Samsung yetkileleri bu sorunun cevabını verdi. Akıllı telefon oyun grafiklerinde yıllardır yaşanan en büyük sıçramalardan biri olarak kabul edilen Ray Tracing, ışığın gerçek dünyada ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak mobil oyunlarda gölgeleri ve ışık yansımalarını çok daha gerçekçi bir şekilde sunmayı sağlıyor.

Galaxy S23 serisinin Sistem Platformu Geliştirme Grubu'ndan Jungwoo Kim, Ray Traicing teknolojisini "bir bir ışığın nesne tarafından yansıtıldıktan, kırıldıktan veya yayıldıktan sonra gözün optik sinirinin onu nasıl algıladığını izleyen karmaşık bir simülasyon" olarak yorumluyor.

Önceki grafiklere göre çok daha gerçekçi görüntüler sunulmasını sağlayan ışın izleme teknolojisi için Samsung, Epic Games ve Unity gibi büyük şirketlerle ortaklaşa bir çalışma yürütüyor. Henüz tam anlamı ile ışın izleme teknolojisini destekleyen bir oyun ise bulunmuyor. İlerleyen zamanda oyun üreticilerinin bu konuda da adımlar atması bekleniyor.

Samsung bir yandan Ray Tracing teknolojisini geliştirirken diğer yandan ise bu teknoloji diğer modellerinde de kullanmanın hesaplarını yapıyor. Peki siz yeni Ray Tracing teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.