Üye Girişi
Haberler

Gerçekçi FPS Oyunu Bodycam için Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Reissad Studio tarafından geliştirilen Bodycam adlı FPS oyunu, gerçekçi grafikleri ve detaylarıyla oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor. Oyunun tanıtım videosu yakın zamanda yayınlandı.

Son yıllarda teknolojinin önemli seviyede ilerleme kaydetmesi, oyun dünyasında da etkisini gösteriyor. Günümüzde eskiye kıyasla daha ciddi işler ortaya çıkarabilen oyun motorları, grafikler ve mekanikler bakımından daha gerçekçi ve etkileyici oyunların geliştirilmesine olanak tanıyor.

Yalnızca 2 kişiden oluşan Reissad Studio tarafından geliştirilen ve ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan Bodycam adlı FPS oyunu da gerçekçi olmasıyla ve şaşırtan detaylarıyla oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yapım için kısa süre önce yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Gerçekçi FPS oyunu Bodycam için tanıtım videosu

Daha önce Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilen birçok oyun gördük. Bu yapımlar, gerçekçiliğiyle adından söz ettirdi. Bu oyunlardan birisi de Bodycam olacak. Yakın zamanda yayınlanan yeni tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun mu gerçek mi?

Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş Bodycam'den görüntüler yayınlandı. pic.twitter.com/D9tgwPH2xV

— ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) January 17, 2024

Bodycam, tıpkı Counter-Strike 2 gibi iki takımın mücadele ettiği bir taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıkacak. Bu kapsamda yapım, çeşitli silahlar ve çatışmaya uygun haritalara sahip olacak. Yukarıdaki tanıtım videosu da oyunun grafik ve fiziksel açıdan ne kadar gerçekçi olduğuna dair bir fikir veriyor.

GTA 6, dünyanın en çok satan oyununu geride bıraktı!

Ne Zaman çıkacak?

Bodycam'in ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki yılın başlarını işaret ediyor. Oyunun şu anda Steam sayfası mevcut. Bu sayfada Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı olacağı da görülüyor.

Oyunun ne zaman çıkacağı ve fiyatı bilinmese de sistem gereksinimleri belli. Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Bodycam sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows 10/11Windows 10/11İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700KAMD Ryzen 7 3800X / Intel Core i7-10700KEkran Kartı: AMD Radeon RX 5700 (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)RAM: 8 GB16 GBDepolama: 30 GB kullanılabilir alan30 GB kullanılabilir alan
Not: Oyun çıktıktan sonra sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Unreal Engine Ne zaman Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title