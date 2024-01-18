Gerçekçi FPS Oyunu Bodycam için Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Son yıllarda teknolojinin önemli seviyede ilerleme kaydetmesi, oyun dünyasında da etkisini gösteriyor. Günümüzde eskiye kıyasla daha ciddi işler ortaya çıkarabilen oyun motorları, grafikler ve mekanikler bakımından daha gerçekçi ve etkileyici oyunların geliştirilmesine olanak tanıyor.

Yalnızca 2 kişiden oluşan Reissad Studio tarafından geliştirilen ve ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan Bodycam adlı FPS oyunu da gerçekçi olmasıyla ve şaşırtan detaylarıyla oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yapım için kısa süre önce yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Gerçekçi FPS oyunu Bodycam için tanıtım videosu

Daha önce Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilen birçok oyun gördük. Bu yapımlar, gerçekçiliğiyle adından söz ettirdi. Bu oyunlardan birisi de Bodycam olacak. Yakın zamanda yayınlanan yeni tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun mu gerçek mi? Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş Bodycam'den görüntüler yayınlandı. pic.twitter.com/D9tgwPH2xV — ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) January 17, 2024

Bodycam, tıpkı Counter-Strike 2 gibi iki takımın mücadele ettiği bir taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıkacak. Bu kapsamda yapım, çeşitli silahlar ve çatışmaya uygun haritalara sahip olacak. Yukarıdaki tanıtım videosu da oyunun grafik ve fiziksel açıdan ne kadar gerçekçi olduğuna dair bir fikir veriyor.

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Ne Zaman çıkacak?

Bodycam'in ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki yılın başlarını işaret ediyor. Oyunun şu anda Steam sayfası mevcut. Bu sayfada Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı olacağı da görülüyor.

Oyunun ne zaman çıkacağı ve fiyatı bilinmese de sistem gereksinimleri belli. Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Bodycam sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10/11Windows 10/11İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700KAMD Ryzen 7 3800X / Intel Core i7-10700KEkran Kartı: AMD Radeon RX 5700 (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)RAM: 8 GB16 GBDepolama: 30 GB kullanılabilir alan30 GB kullanılabilir alan Not: Oyun çıktıktan sonra sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.