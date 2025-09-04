Gerçek zamanlı veriyle tekstilde rekabet gücü artıyor

Tekstil sektöründe ERP projelerinin en kritik aşamalarından biri olan sipariş migrasyonu, çoğu zaman üretim süreçlerinde ciddi riskler doğurabiliyor. Bu tür geçişlerde yaşanan küçük bir aksaklık bile fabrikanın planlı devreye girişini engelleyerek milyonlarca liralık siparişin gecikmesine neden olabiliyor. Ancak son dönemde Türkiye'de hayata geçirilen büyük ölçekli bir projede, bu riskler hızlı müdahale ve koordinasyonla aşılırken, üretim planlanan tarihte devreye alındı.

Dönüşümün ardından elde edilen sonuçlar, dijitalleşmenin üretim verimliliği üzerindeki somut etkisini de ortaya koydu. Plansız duruşların yüzde 18 oranında azaldığı, zamanında tamamlanan siparişlerin yüzde 15'in üzerinde arttığı görüldü. Stok doğruluğunun yüzde 65'ten yüzde 96'ya yükselmesi, manuel raporlamaların azalmasıyla haftada 47 adam-saatlik iş gücü tasarrufunun sağlanması ise öne çıkan kazanımlar arasında yer aldı.

Bu tablo, ERP projelerinin yalnızca teknik bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir büyümesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir dönüşüm aracı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektörde model bir dönüşüm olarak gösteriliyor

ERP projelerinde tekstil sektörü genellikle "en zor alan" olarak gösterilir. Bu proje ise bunun tersini kanıtladı. Entegre süreçler, anlık görünürlük ve ölçülebilir kazanımlar sayesinde, tekstil gibi manuel alışkanlıkların güçlü olduğu bir alanda bile Endüstri 4.0 prensiplerinin başarıyla uygulanabileceği gösterildi. Bugün proje, sektörde benzer dönüşümlere ilham veren referans model olarak anılıyor.

Farklı sektörlerde yürüttüğü projeler ile dijital üretim dönüşümde öne çıkan Eyüp Aydemir, süreci değerlendirirken; "Ben bu projede yalnızca sistem kuran bir danışman değildim. Belirsizlik anlarında yön gösterdim, kritik kararları aldım. Amacım dönüşümün yarıda kalmaması ve firmanın uzun vadede rekabetçi kalabilmesiydi" diye ifade ediyor. Derin teknik bilgisini stratejik vizyonla birleştiren yaklaşımı, yalnızca şirketlerin değil, tüm sektörlerin geleceğini şekillendiren standartlar ortaya koyuyor.