General Mobile Buddy Akıllı Saat İncelemesi

Çocuklar ve ebeveynler arasındaki anlık iletişimi sağlayan General Mobile Buddy akıllı saatin özellikleri ve incelemesi. Saatin ebeveyn kontrolünde olan uygulaması, güvenli alan özelliği ve sınıf modu gibi hayat kurtarıcı özellikleri bulunuyor.

Çocuklar ve ebeveynler arasındaki anlık iletişim günümüzde oldukça önemli. Anneler ve babalar özellikle dışarıdayken, okuldayken çocukları ile anlık olarak iletişimde olmayı istiyorlar. Bu konuya parmak basan en güzel cihazlardan biri General Mobile Buddy akıllı saati Seda Alkan sizler için inceledi. İşte detaylar…

General Mobile Buddy inceleme!

Çocuklar ve ebeveynler arasındaki anlık iletişimi sağlayan General Mobile Buddy akıllı saatin inceleme videosu ile sizlerleyiz. Birçok farklı ve hayat kurtarıcı özelliği bulunan General Mobile Buddy 2 farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Bu videomuzda Seda Alkan sizler için mavi renkli modelin kutu açılımını ve incelemesini yapıyor.

Saati satın aldığınızda kutusundan saatin kendisi, şarj kablosu ve kullanma kılavuzu ile birlikte çıkıyor. Saatin 2 farklı renk seçeneği mevcut. Mavi ve pembe. Her iki renkte çocukların ilgisini çekecek tasarımlar ile saate işlenmiş durumda. Saatin ebeveynlerin içini rahatlatacak birçok özelliği bulunmakta.

2 Megapiksel kameraya sahip olan General Mobile Buddy çocuğunuzla görüntülü konuşma yapmanıza imkan sunuyor. Bu görüntülü aramayı ise 4G ve Wi-Fi desteği ile sağlıyor. Saatin aslında en büyük özelliği ise ebeveyn kontrolünde olan uygulaması.

Saatin uygulamasını kendi telefonunuza indiriyorsunuz. Bu sayede saatle alakalı tüm kontroller sizin elinizde oluyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde çocuğunuzun anlık olarak konumunu da takip edebiliyorsunuz. Buna ek olarak güvenli alan özelliği de mevcut. Örneğin çocuğunuz parkta oynamak için evden çıktı. Siz ev ve parkı içine kapsayan güvenli bir alan çiziyorsunuz ve saat çocuğunuzun bu alandan çıkması halinde size uyarı veriyor.

Saatin ebeveynlerin favorisi olacak bir diğer özelliği ise sınıf modu. Okulda acaba çocuğum saatin özellikleri ile oynarken derslerinden geri kalır mı gibi bir kuşkunuz olmasın. Uygulama üzerinden belirlediğiniz gün ve zaman aralıklarında saat otomatik olarak sınıf moduna geçecektir. Böylece saati çocuğunuz istese de siz izin vermedikçe kullanamayacaktır. Ancak tüm özelliklerine siz erişebileceksiniz.

Peki siz General Mobile Buddy akıllı çocuk saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ebeveynlerin için gerçekten hayat kurtarıcı bir ürün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net ve Pembe Teknoloji YouTube kanallarına abone olabilirsiniz.