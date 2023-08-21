Yeni bir araştırma, akıllı telefon tercihlerinde kuşak ayrımını gözler önüne serdi. Gençler (veya Z kuşağı) Android telefonları modası geçmiş olarak görürken; yetişkinler ise özelleştirme seçeneklerini seviyor. İşte yaşlara göre Android ve iPhone kullanımı.

Yeni bir araştırma, akıllı telefon tercihlerinde kuşak ayrımını gözler önüne serdi. Gençler (veya Z kuşağı) Android telefonları modası geçmiş olarak görürken; yetişkinler ise özelleştirme seçeneklerini seviyor. İşte yaşlara göre Android ve iPhone kullanımı.

Araştırma: Gençlerin %87'si iPhone tercih ediyor

ABD'de yürütülen yeni bir araştırmaya göre, iPhone kullanım oranları Android'in oldukça ötesinde. Akıllı telefonlarla büyümüş gençler için Android cihazlar, anne ve babalarının eskimiş telefonlarını temsil ediyor. Ayrıca Android cihazlar, iPhone'un özelliklerinden geride kalıyor.

Hatta araştırma, ABD'deki birçok Android kullanıcının "alay konusu" haline geldiğini gösterdi. Lise çağındaki birçok Android kullanıcısı, iOS sahibi yaşıtları tarafından eleştiriliyor. Bu gençlere göre Android cihazlar, miladını çoktan tamamlamış durumda.

123123

Şu anda Apple, ABD pazar payında yüzde 57'ye yüzde 42 ile Android'in açık ara önünde bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl yürütülen bir anket, gençlerin yüzde 87'sinin iPhone sahibi olduğunu ve iPhone kullanmaya dvam edeceklerini gösterdi.

Öte yandan Android ise dünya çapında Apple'ın önünde yer alıyor. Küresel akıllı telefon pazarının yüzde 71'i Android'e ve yüzde 28'i ise Apple'a ait. Bu, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ABD'den ayrıştığını gösteriyor.

Gençlerin düşüncelerinin aksine, Android ve iPhone arasındaki uyum tüm zamanların en iyi dönemini yaşıyor. Örneğin, Android'de AirDrop benzeri Nearby Share bulunuyor. Ayrıca Android mesajlaşma uygulaması RCS desteğiyle iPhone benzeri özellikler sunuyor.

Peki siz Android iPhone kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.