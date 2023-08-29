Gençlere vergisiz telefon kampanyası detayları açıklandı

Mevcut hükümetin seçim vaadi olarak sunduğu gençlere vergisiz akıllı telefon kampanyasıyla ilgili ayrıntılar açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanyadan sadece 7 milyon öğrencinin yararlanabileceğini ve Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını belirtti.

Mevcut hükümetin seçim vaadi olarak sunduğu gençlere ilk akıllı telefonlarında vergisiz satış kapsamı hakkında birçok söylenti dolanıyordu. En son Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığı düşünmeliyiz" diyerek kampanyanın yerli üretim akıllı telefonları kapsamasını planladıklarını belirtmişti. Şimdi Ulaştırma bakanı Uraloğlu, konuyla ilgili yeni bilgiler verdi.

Vergisiz akıllı telefon kampanyasından sadece 7 milyon öğrenci yararlanabilecek

Her bakan konuya teker teker değinirken en son Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Uraloğlu, şöyle diyor:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak."

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Yani net olarak en fazla 7 milyon öğrenci, sadece Türkiye'de üretilmiş olan Samsung, Huawei ve General Mobile gibi markalardan yararlanabilecekler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.